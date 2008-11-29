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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Где заказать такси, которое точно приедет в любой уголок Киева и пригорода
В современное время такси – это очень востребованная услуга. Автомобили заказывают не только жители крупных городов, но и часто ими пользуется население небольших областных, районных центров и пригородов. Еще несколько лет назад сфера такси не была столь распространена. Часто машину заказать было невозможно из-за постоянно занятых телефонных линий. Теперь можно вызвать такси в два клика с помощью специальных приложений.
3933 или Taxioma – украинское приложение, с помощью которого можно заказать машину быстро и просто. Если сравнивать с аналогичными программами, то «Таксиома» имеет ряд существенных преимуществ. Они представлены такими моментами:
Заказать машину можно в любой уголок Киева, в аэропорт или в любой пригородный городок, поселок. Машина прибудет к месту назначения всего за 3-10 минут. Приложение автоматически рассчитывает стоимость поездки и сообщает заказчику. Приложения «Таксиома» постоянно расширяет диапазон своего действия и работает не только в столице Украины, но и в Одессе, Харькове, Луцке, Ужгороде, Львове, Чернигове, Черкассах и т.д.
Теперь заказать машину можно за считанные минуты. Переживать, что в последний момент такси не приедет, не стоит. Ведь водители из «Таксиома» рады обслужить каждого клиента.
Если вы заказчик с особыми требованиями, то возможно вы захотите установить у себя в профиле характеристики и особенности, каким должно быть авто и водитель. Тогда система автоматически подберет идеальный вариант для вас и ваших потребностей.
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