Где заказать такси, которое точно приедет в любой уголок Киева и пригорода

В современное время такси – это очень востребованная услуга. Автомобили заказывают не только жители крупных городов, но и часто ими пользуется население небольших областных, районных центров и пригородов. Еще несколько лет назад сфера такси не была столь распространена. Часто машину заказать было невозможно из-за постоянно занятых телефонных линий. Теперь можно вызвать такси в два клика с помощью специальных приложений.

3933 или Taxioma – украинское приложение, с помощью которого можно заказать машину быстро и просто. Если сравнивать с аналогичными программами, то «Таксиома» имеет ряд существенных преимуществ. Они представлены такими моментами:

доступные тарифы. Например, если сравнить с популярным приложением Uber, в «Таксиоме» цены на те же самые услуги гораздо ниже;

комфортабельные, чистые автомобили разных классов;

есть таймер отсчета подачи автомобиля;

автоматические подсказки при вводе адреса;

не нужно ни с кем разговаривать во время совершения заказа;

возможность сохранять частые поездки в шаблоны;

возможность указать желаемые параметры идеального авто и таксиста для себя (например, можно выбрать машину, в салоне которой разрешается курить, транспортное средство для большого багажа, авто для перевозки животного и т.д.);

в «Таксиома» можно заказать курьерскую доставку товара;

в «Таксиома» работают исключительно проверенные и профессиональные водители;

таксисты отлично знают город, поэтому вы попадете в назначенное место быстро, без задержек.

Заказать машину можно в любой уголок Киева, в аэропорт или в любой пригородный городок, поселок. Машина прибудет к месту назначения всего за 3-10 минут. Приложение автоматически рассчитывает стоимость поездки и сообщает заказчику. Приложения «Таксиома» постоянно расширяет диапазон своего действия и работает не только в столице Украины, но и в Одессе, Харькове, Луцке, Ужгороде, Львове, Чернигове, Черкассах и т.д.

Теперь заказать машину можно за считанные минуты. Переживать, что в последний момент такси не приедет, не стоит. Ведь водители из «Таксиома» рады обслужить каждого клиента.

Если вы заказчик с особыми требованиями, то возможно вы захотите установить у себя в профиле характеристики и особенности, каким должно быть авто и водитель. Тогда система автоматически подберет идеальный вариант для вас и ваших потребностей.

«Таксиома» – это украинское приложение для комфортного вызова такси в любую точку Киева или другого города. Программа получила массу положительных отзывов и составила достойную конкуренцию аналогичным, более раскрученным приложениям.