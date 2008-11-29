Кофемашины Delonghi: свежий кофе в удобном месте

Сейчас нет необходимости по утру стоять у плиты и ждать приготовления чашечки ароматного кофе. Для этого используют чалдовые кофемашины. Это удивительные устройства с индивидуальной формой рожка, где применяется молотый кофе в специальных упаковках – чалдах. Упаковка рассчитана на одну порцию, таким образом удается достичь естественного аромата приготовленного напитка с превосходными вкусовыми характеристиками. Здесь невозможно изменение нормы закладываемого кофе, что обеспечивает прозрачность в розничной торговле.

Кофемашина – автоматическое устройство для приготовления кофейного напитка. Она предполагает минимальное вмешательство человека в рабочий процесс. Для ежедневного получения качественно заваренного кофе нет необходимости проходить курсы бариста. Достаточно купить автоматическую кофе машину, заправить ее и запрограммировать. В ней указывается рецепт и параметры ожидаемого напитка. Покупая итальянские кофемашины Delonghi – человек может насладиться сдержанным макиато, нежным латте, обжигающим эспрессо или воздушным капучино в любое удобное для себя время. За несколько мгновений зерна превращаются в свежезаваренный напиток по выбранному рецепту.

Чалд – это бумажный пакетик, выполненный из целлюлозы. Бумага отбеливается кислородом и является нейтральной при приготовлении кофейного напитка. В пакетик засыпается порция молотого кофе, весом 7-9 г. Верхняя упаковка имеет фольгированное покрытие, куда закачивается инертный газ в виде азота.

Конструктивные особенности

Чалдовая кофемашина работает аналогично обыкновенного рожкового аппарата. Основное различие заключается в рожке, имеющем плоскую и широкую конструкцию. Это позволяет разместить в нем пакетик молотого кофе. Рабочий процесс заключается в следующем:

в рожок помещается пакетик с кофе;

нагревается вода и под давлением проходит порто фильтр с чалдом;

на выходе получается напиток высокого качества.

Использованный чалд убирается и закладывается новый пакетик. Получается один пакетик для одной чашечки кофе. Это удобно в применении. Хорошо работает в розничной торговле, где отсекаются недоразумения по возможному недосыпанию кофе. Использование пакетиков облегчает чистку рожка, вся гуща остается внутри пакетика.

Преимущества автоматических кофемашин

Автоматические кофемашины Delonghi имеют ряд неоспоримых преимуществ. К ним относятся:

время приготовления чашечки кофейного напитка занимает 20-30 сек;

предоставляется возможность внести в память аппарата выбранный рецепт приготовления кофе;

настраиваются параметры готового напитка, указывается крепость, температура, объем и плотность выдаваемого кофе;

о выполненных действиях информация предоставляется на индикаторе, дисплее;

качество напитка не зависит от навыков бариста;

здесь не бывает неудачного кофе, при каждом новом приготовлении получится напиток с заданными характеристиками;

техника обладает высоким качеством и надежностью;

способна эксплуатироваться в течение продолжительного времени.

Человеку остается наслаждаться полученным результатом, употребляя ароматный кофе.

Инновационные разработки компании De’Longhi позволяют ей быть лидером производителей данного сегмента. Кофемашины предназначены для личного использования, устанавливаются в офисных помещениях. Они хорошо себя зарекомендовали в сфере общественного питания. Приобретайте качественный товар от проверенного бренда!