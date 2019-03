Огляд професійної косметики для волосся № 4 (677) 20-28 лютого 2019 року Професійна косметика для волосся є відмінним вибором для тих, хто завжди бажає виглядати бездоганно. Завдяки їй зачіска буде виглядати так, ніби жінка тільки-но вийшла з модного салону краси. Що вибрати для свого волосся Для початку слід правильно підібрати косметичні засоби по догляду за волоссям, перш за все визначивши тип волосся і шкіри. Волосся можуть бути сухі, жирні, пофарбовані, з лупою або без. Шкіра буває нормальною, жирною або чутливою. Виходячи з індивідуальних особливостей і слід підбирати косметику. Благо на сьогоднішній день на ринку представлений широкий асортимент самих різних косметичних продуктів. Сюди можна віднести таку косметику для волосся, як шампуні, бальзами-ополіскувачі, кондиціонери, маски для волосся, муси, спреї, креми, масла і багато іншого. Підбір потрібної косметики краще довірити майстру в салоні краси. Можна, звичайно, вибрати і самому, але при неправильній діагностиці стану волосся результат може бути далеко не вражаючий і навіть може викликати небажану реакцію. Перш ніж купувати засоби, слід уточнити особливості використання. Існує оманлива думка, ніби косметику періодично потрібно міняти, так як вона викликає звикання. Однак не варто вірити подібним розповідям і часто міняти торгові марки. Адже часта зміна косметичних засобів – це стрес для волосся і шкіри. Кращий варіант — підібрати для себе одну лінію продукції і регулярно використовувати її. Не слід надто експериментувати з виробниками. Краще, щоб всі засоби були однієї торгової марки і як би доповнювали один одного. Тоді ефект від їх дії буде дійсно приголомшуючим. Чим краще професійна косметика Головним чином професійна продукція спрямована на результат. Завдяки активним природним добавок і корисних компонентів подібні засоби м'яко і делікатно впливають прямо на шкіру голови, а також на структуру волосся, не порушуючи їх природний баланс. Приголомшуючий ефект від застосування таких засобів обумовлений інгредієнтами, що входять до складу професійної косметики. При розробці продукції виробники використовують амінокислоти, протеїни шовку, ферменти, цілий комплекс вітамінів, масла і багато іншого. Якщо говорити про звичайні засоби для догляду за волоссям – вони не борються з проблемами і не надають належного лікуючого впливу. За великим рахунком вони спрямовані лише на видалення бруду з шкіри і волосся. Важливо пам'ятати, що професійну косметику не знайдеш в звичайних магазинах. Її можна придбати в спеціалізованих інтернет-магазинах, таких як https://eshoping.ua/ або салонах краси. Звичайно ж, така косметика коштує недешево, проте і ефект від неї дійсно приголомшливий. До того ж, багато засобів мають більш концентровану консистенцію і тому економно витрачаються. Плюси професійної косметики: позбавляє від посічених і ламких кінчиків;

робить волосся густим, пишним і об'ємним;

наповнює їх природним блиском і продовжує насиченість відтінків після фарбування;

сприятливо впливає на волосяні цибулини і робить волосся сильними і міцними;

бореться з випаданням волосся;

позбавляє від лупи. Професійна косметика для волосся C:EHKO У 2000 році німецька компанія Ewald GmbH, що має багаторічну історію і багатий досвід у виробництві косметики, випустила на ринок унікальний бренд C:EHKO, що охоплює весь спектр професійного догляду за волоссям. Бренд C: EHKO – це: високоякісні натуральні компоненти і збалансовані вивірені рецептури, спрямовані на примноження краси та здоров'я волосся;

використання новітніх технологій і досягнень в області догляду за волоссям і постійне оновлення косметичних ліній відповідно до сучасних тенденцій;

багаторівнева система контролю готової продукції, що дозволяє засобам C:EHKO відповідати світовим стандартам якості;

повний спектр засобів для моделювання, укладання, фарбування і повсякденного догляду. Назва бренду – це філософія C:EHKO: C — Concept (концепт). Більше 60 років успішної роботи на ринку і постійне поліпшення продукції, відповідно до побажань клієнтів – основна концепція бренду.

E — Energie (енергія). Використання засобів C: EHKO-заряд енергії, здатний зробити волосся надзвичайно красивими і здоровими.

H — Halt (фіксація). Продукти для фінішного стайлінгу – повна свобода творчості і самовираження.

K — Kurven (форми). Системи трансформації форми локонів, засновані на безпечних технологіях.

O — Optik (ефект). Всі модні тенденції і постійно поповнюють колекції відтінків для створення справжніх колірних шедеврів. Продуктів бренду C:EHKO довіряють професіонали і лінійні споживачі по всьому світу: косметика користується популярністю в Америці, Англії, Франції, Італії, Австрії і Швеції, а на батьківщині – в Німеччині, займає перше місце по представленості та затребуваності в професійних салонах краси.

