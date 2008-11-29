Аскания Нова - затерянный мир в степях Украины

В трёх часах езды на автомобиле от Херсона находится уникальный заповедный уголок дикой природы юга Украины – Аскания-Нова. Специалисты считают его крупнейшим в Европе (33 000 гектар), богатейшим по населяющим образцам растительного и животного царства.

Самый простой способ добраться – экскурсия в Асканию Нова от турагенства KhersON, гид встретит в Херсоне, сопроводив к месту назначения. Поколдовав с картами, легко добраться на автобусе или автомобилем.

Климатический шедевр

Большую часть парка занимает степная зона. Энергетика первозданной красоты бьёт через край – полевые травы и цветы весной расцветают ярчайшим ковром. Растительный мир насчитывает примерно 400 образцов.

Любители истории могут прикоснуться к следам былых цивилизаций – сохранились скифские курганы, загадочные каменные идолы.

На территории заказника размещён роскошный ботанический сад с прудами, озёрами, искусственным орошением. Водоёмы служит приютом редчайших видов водоплавающих птиц – царственные лебеди, ловкие пеликаны, изящные журавли, гордые фламинго. Парк разбит согласно готическому стилю – башни, стены древнего замка создают неповторимую атмосферу таинственности.

Знатоки коллекционных напитков имеют возможность познакомиться с продукцией местных виноградников. Лучшие сорта французского винограда спасены, после нашествия вредных насекомых конца 19 века.

Возникновение

Виден тщательный, обстоятельный подход, сохранившийся со времён основателей поместья – немецких помещиков (отсюда название с германскими корнями). Именно семейством Фальц-Фейнов заложена общая идея – собрать пассажиров Ноева ковчега заново.

Трудно поверить, но богатство представленных образцов начиналось с обычного овцеводства и коневодства. Позже орнитологическое увлечение одного из потомков – Фридриха Эдуардовича переросло в идею сохранения красоты исчезающих видов животных. Скоро Асканский зверинец становится одним из трёх крупнейших частных зоопарков Европы.

После свержения царской власти владелец вынужден бежать в Германию, заповедник получает статус государственного.

Накопленный фонд живой природы привёл к тому, что ЮНЕСКО взяло под охрану природный комплекс со всеми обитателями.

«Экспонаты»

Заказав сафари, посетители смогут вблизи посмотреть могучих бизонов, грациозных ланей, порывистых сайгаков, весёлых зебр, статных оленей. В заповеднике собраны редкие животные самых удаленных уголков планеты. Богатство экосистемы не уничтожило «старожилов» - волки, лисы, зайцы, хомяки только выиграли от сосуществования с обитателями Красной книги.

Интересный факт - африканские канны настолько доверяют людям, что регулярно доятся смотрителями парка.

Заключение

Любуясь живописными красотами края, время пролетает незаметно, к тому же на свежем воздухе разыгрывается хороший аппетит, поэтому стоит запастись едой.

Решив посетить заказник, можно быть уверенным в безопасности. Организаторы экскурсии khers-on.com принимают все возможные меры, продуманы любые мелочи (учитывается даже факторы пожарной безопасности в засушливый период). Около 60 000 туристов, ежегодно посещающих природный комплекс, восторженно отзываются о полученных впечатлениях. Это лучший способ объехать вокруг света за один день! Аскания всегда рада и ждёт гостей.