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Samsung Galaxy S10e – роскошь в бюджетной упаковке
Не так давно корейская корпорация представила семейство своих флагманов сразу в 5 моделях - Samsung Galaxy S10е, S10, S10+, Flat, 5G. В мультибрендовых и фирменных магазинах уже вовсю принимают предзаказы на модели – часть из них появится в продаже с 7 марта, а премиальные Flat и 5G, выпущенные в ограниченном количестве, в США можно будет приобрести в начале апреля.
Самая бюджетная новинка – Galaxy S10е (https://comfy.ua/smartfon/brand__samsung__seriya_smartphone__samsung-galaxy-s10e/) по внешнему исполнению отличается отсутствием характерных фишек линейки Galaxy. Экран полностью плоский, от заокругленных краев, которые есть в предыдущих моделях, здесь производитель решил отказаться. Диагональ меньше, чем у топовых моделей - всего 5,8 дюйма. Ожидается, что исполнение с плоским экраном без использования традиционной со времен 7 модели Edge-панели «вернет» в семью Galaxy тех поклонников бренда, кому не по душе пришлось экстравагантное закругление корпуса.
Существенным отличием станет не трехмодульная, а двойная камера. Корпус отличают сдержанные и прямые линии - S10е создан для тех, кому по душе начинка Galaxy и ее мощное «железо» без зачастую неудобных внешних атрибутов.
Технические параметры
Особенности модели
Датчик отпечатка пальца здесь расположен не на задней крышке и не встроен в экран, как это характерно для топовых гаджетов линейки. Он встроен в боковую кнопку включения, благодаря чему телефон легко включать и блокировать. Телефон небольшой, вполне помещается в одной руке, удобен в управлении за счет отсутствия ложных касаний, чем «грешат» телефоны с Edge-панелью. Задняя крышка может быть не только традиционно черной или серой – в палитру добавили еще и зеленый, и синий цвета.
Маленькие размеры не сказываются на качестве звуковоспроизведения и приема звука – несколько микрофонов активно подавляют шум, устраняют помехи на входе. Динамик достаточно громок и не сипит, качественно воспроизводит стерео. В Samsung Galaxy S10е, несмотря на то, что производитель пошел на существенное уменьшение размеров, сохранился один слот для карт – его можно использовать как DUOS, установив комбинацию из двух SIM-карт, или SIM-карту, дополненную microSD.
Максимальный заряд аккумулятора – 3100 мАч, чего хватает более чем на 4 часа активной работы с использованием передачи данных. Смартфон можно использовать в качестве зарядного устройства для других гаджетов – в нем предусмотрена возможность реверсивной зарядки.
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