Samsung Galaxy S10e – роскошь в бюджетной упаковке

Не так давно корейская корпорация представила семейство своих флагманов сразу в 5 моделях - Samsung Galaxy S10е, S10, S10+, Flat, 5G. В мультибрендовых и фирменных магазинах уже вовсю принимают предзаказы на модели – часть из них появится в продаже с 7 марта, а премиальные Flat и 5G, выпущенные в ограниченном количестве, в США можно будет приобрести в начале апреля.

Самая бюджетная новинка – Galaxy S10е (https://comfy.ua/smartfon/brand__samsung__seriya_smartphone__samsung-galaxy-s10e/) по внешнему исполнению отличается отсутствием характерных фишек линейки Galaxy. Экран полностью плоский, от заокругленных краев, которые есть в предыдущих моделях, здесь производитель решил отказаться. Диагональ меньше, чем у топовых моделей - всего 5,8 дюйма. Ожидается, что исполнение с плоским экраном без использования традиционной со времен 7 модели Edge-панели «вернет» в семью Galaxy тех поклонников бренда, кому не по душе пришлось экстравагантное закругление корпуса.

Существенным отличием станет не трехмодульная, а двойная камера. Корпус отличают сдержанные и прямые линии - S10е создан для тех, кому по душе начинка Galaxy и ее мощное «железо» без зачастую неудобных внешних атрибутов.

Технические параметры

Сенсорная панель выполнена по технологии Dynamic AMOLED, матрица с разрешением 2280×1080, с покрытием защитным стеклом Gorilla Glass 5-го поколения, разрешение – 438 ppi;

объем оперативной памяти от 6 до 8 ГБ, встроенная память от 128 до 256 ГБ;

основная камера с зумом вместо двух модулей (12 Мп + 16 Мп) дополнена широкоугольным сенсором с беспрецедентно большим для такой модели углом обзора и светодиодной вспышкой;

фронтальная камера 10 Мп с автофокусом, рассчитанная на видеозапись в формате 4K;

сканер отпечатка пальца на боковой кнопке включения;

емкая батарея 3100 мАч;

наличие разъема USB-C;

пылевлагозащита по стандарту IP68, соединение частей корпуса без заглушек, что делает невозможным попадание внутрь любых сторонних фракций;

встроенные дополнительные устройства вроде акселерометра, геомагнитного датчика, гироскопа, датчика рассеянного освещения, датчика приближения, барометра, сканера отпечатка пальца и измерителя пульса.

Особенности модели

Датчик отпечатка пальца здесь расположен не на задней крышке и не встроен в экран, как это характерно для топовых гаджетов линейки. Он встроен в боковую кнопку включения, благодаря чему телефон легко включать и блокировать. Телефон небольшой, вполне помещается в одной руке, удобен в управлении за счет отсутствия ложных касаний, чем «грешат» телефоны с Edge-панелью. Задняя крышка может быть не только традиционно черной или серой – в палитру добавили еще и зеленый, и синий цвета.

Маленькие размеры не сказываются на качестве звуковоспроизведения и приема звука – несколько микрофонов активно подавляют шум, устраняют помехи на входе. Динамик достаточно громок и не сипит, качественно воспроизводит стерео. В Samsung Galaxy S10е, несмотря на то, что производитель пошел на существенное уменьшение размеров, сохранился один слот для карт – его можно использовать как DUOS, установив комбинацию из двух SIM-карт, или SIM-карту, дополненную microSD.

Максимальный заряд аккумулятора – 3100 мАч, чего хватает более чем на 4 часа активной работы с использованием передачи данных. Смартфон можно использовать в качестве зарядного устройства для других гаджетов – в нем предусмотрена возможность реверсивной зарядки.