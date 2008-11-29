Стійкі до антибіотиків бактерії за п'ять років дісталися від Індії до Арктики

Сам ген стійкості виявили індійські вчені в 2008 році. Висловлено припущення, що на таку відстань бактерії поширилися через перелітних птахів.

У 2016 році стало відомо про поширення цього гена серед бактерії, зокрема обговорювалася стійкість до антибіотика запасу» (колистину). Він відповідає за лікування від інфекцій дихальних шляхів, спричинених Pseudomonas aeruginosa і при муковісцидозі – важкої хвороби, що передається спадково, при протіканні якій вражаються внутрішні органи, що виділяють слиз: підшлункової, печінки, легені та інші важливі структури організму.

Вчені висловлюють занепокоєння, що бактерії з імунітетом на антибіотики, стрімко поширюються по інших частинах Землі. Ген blaNDM-1, виявлений в Індії, зараз зустрічається практично по всьому світу. При цьому механізм поширення не розгаданий, вважається, що діяльність людини цьому теж сприяє.

Екологи з Китаю, Великобританії і США вирішили з цією метою вивчити Норвезький грунт поблизу Північного району Шпіцбергена. Вибиралася місцевість за принципом оптимальної географічної прихильності, достатньої віддаленості від людини, суворого клімату.

Так, група під керівництвом Д. Грехема вивчала зразки безлюдній місцевості – Конгсфьордена, де виявила близько 131 гена з різним ступенем антибактеріальної стійкості, які пов'язують з 9 класами численної групи бактерицидних препаратів.