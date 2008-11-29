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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Женское нижнее бельё. Очарование изысканностью
Современные женщины, как и их далекие предшественницы, обожают нижнее белье за невесомость материала, затейливость кружевных узоров, но главное за сексуальную притягательность, которая порождает неуёмное желание у мужчины.
Моделей белья настолько много, что многие представительницы прекрасного пола просто теряются в их предназначении.
Виды нижнего белья
Если с трусиками и бюстгальтерами как-то все понятно, то монокини и кэтсьюиты или лонгсливы и теди – изделия не всегда понятны по назначению. Сначала о трусиках и бюстгальтерах. Трусы и лифчики подбираются как для повседневной носки, так и для особенных случаев (романтическое свидание, страстная ночь и пр.). Тут леди стоят перед выбором, купить трусы бразилиана для сексуальной встречи или для ежедневной носки. Тоже касается и бюстгальтеров. А какое нижнее бельё более подходит для сексуальных отношений?
О выборе
В зависимости от того, для чего покупается нижнее бельё, женщинам дать несколько советов. Если оно выбирается для ежедневной носки, то модели должны отличаться экологической безопасностью (максимально натуральные материалы), практичностью и выполнять свои непосредственные функции: поддерживать грудь, быть удобными, корректировать фигуру. Если же бельё приобретается для соблазнения и сексуальных игр, не забывайте, оно должно возбуждать, прикрывать то, что женщина считает дефектом (животик, полные бедра, маленькая грудь), и быть открытым в тех местах, которые являются самыми привлекательными. А еще должно легко сниматься, чтобы в самый ответственный момент не искать, как расстегнуть что-то или снять.
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