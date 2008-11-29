Женское нижнее бельё. Очарование изысканностью

Современные женщины, как и их далекие предшественницы, обожают нижнее белье за невесомость материала, затейливость кружевных узоров, но главное за сексуальную притягательность, которая порождает неуёмное желание у мужчины.

Моделей белья настолько много, что многие представительницы прекрасного пола просто теряются в их предназначении.

Виды нижнего белья

Если с трусиками и бюстгальтерами как-то все понятно, то монокини и кэтсьюиты или лонгсливы и теди – изделия не всегда понятны по назначению. Сначала о трусиках и бюстгальтерах. Трусы и лифчики подбираются как для повседневной носки, так и для особенных случаев (романтическое свидание, страстная ночь и пр.). Тут леди стоят перед выбором, купить трусы бразилиана для сексуальной встречи или для ежедневной носки. Тоже касается и бюстгальтеров. А какое нижнее бельё более подходит для сексуальных отношений?

Боди и боди-комплекты – модели белья, в которых трусики и бюстгальтеры соединены между собой разными способами. Это касается и кэтсьюитов. Это может быть единое целое из ткани, соединенное кружевами, тонкими нитями, ажурными лентами. Есть модели боди с рукавами, а степень прозрачности ткани позволяет их носить не только как нижнее бельё. Производятся изделия из сетки, прозрачные, кружевные. Богатство цветов и моделей позволит сделать выбор в зависимости от желания женщины и тайных надежд. Основное их достоинство – прикрывать то, что не нравится, и выставлять те части тела, которые станут предметом вожделения. Монокини – идеальная модель, чтобы «скромно» прикрыть животик. Вообще-то монокини считаются комплектом белья. В данных моделях также огромное разнообразие форм, расцветок, материалов. Хотите очень коротенькую маечку и юбочку? Выбирайте лонгсливы! Данные модели комплектов придадут образу женщины игривости и невинной непосредственности. Современные комбинации, которые можно найти в магазине belleforme.com.ua это уже не те убогие изделия, носимые советскими женщинами. Комбинации привлекают элегантностью, оригинальностью моделей, разнообразием расцветок, материалов и длины. Короткие, классические, ажурные – модели, которые давно перешли из разряда ежедневного нижнего белья в очень эротические изделия, приводящие мужчину к неистовству. Теди – еще одна разновидность комплекта белья, из соединенных трусиков и бюстгальтера, напоминающая купальник. Теди считается уже эротическим бельём и более подходит для сексуальных утех, нежели для ежедневной носки. Корсеты – незаменимая вещь для коррекции фигуры, а также сексуальный элемент одежды. Современные корсеты давно перестали быть утилитарным изделием. Они действительно могут улучшить формы и силуэт, а также помогают создать свой, неповторимый и притягательный образ.

О выборе

В зависимости от того, для чего покупается нижнее бельё, женщинам дать несколько советов. Если оно выбирается для ежедневной носки, то модели должны отличаться экологической безопасностью (максимально натуральные материалы), практичностью и выполнять свои непосредственные функции: поддерживать грудь, быть удобными, корректировать фигуру. Если же бельё приобретается для соблазнения и сексуальных игр, не забывайте, оно должно возбуждать, прикрывать то, что женщина считает дефектом (животик, полные бедра, маленькая грудь), и быть открытым в тех местах, которые являются самыми привлекательными. А еще должно легко сниматься, чтобы в самый ответственный момент не искать, как расстегнуть что-то или снять.