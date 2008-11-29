Приобретение моторного масла и автозапчастей в UkrParts

Для корректной, бесперебойной работы двигателя, важно выбрать хорошее моторное масло. Каждое масло имеет обозначение, производители рассчитывают работу двигателя на масле определенной вязкости. Можно самостоятельно попытаться выбрать масло, исходя из погодных условий и прочих факторов, лучше брать то, что советует производитель.

В автомобильных киосках на базарах продавцы часто не имеют опыта в пользовании автомобилем и не разбираются в масле. Поэтому они могут посоветовать не то что подойдет для авто, это может пагубно повлиять на работу двигателя. В интернет-магазинах намного удобнее заказывать масло моторное и подходящие запчасти, так как на страницах есть все описания. Заказывать запчасти и технические жидкости для автомобиля на сайте UkrParts удобнее и выгоднее. Если продукции нет в наличии, заказ оформляется по предоплате. Продавец 100% гарантирует то, что товар придет, иначе он вернет деньги. Доставка в основном осуществляется по почте, при желании возможен самовывоз.

Плюсы заказа запчастей на сайте UkrParts:

Товар есть в наличии и доступен под заказ. Заказ не придется долго ждать, поставки идут постоянно;

Быстрая доставка любой почтовой службой;

Не нужно выходить из дома, для покупки необходимых деталей. Можно получить консультацию и заказать все необходимое онлайн;

Вся информация указана и находится в открытом доступе. Не нужно писать в поддержку для получения дополнительной информации, все изначально указано в характеристиках. Это сильно экономит время;

Все поставщики проверены. В упаковке заказа всегда есть бумаги с печатями и чеками. Они подтверждают подлинность деталей, дают гарантию на возврат. Но обычно возврат не производится, все детали соответствуют описанию;

Качество продукции на высшем уровне. Все детали экспертную проходят проверку перед продажей, при наличии малейшего изъяна они возвращаются производителю;

Цены доступные и их может позволить себе каждый автолюбитель. Сайт заказывает запчасти в оптовом количестве, их цена гораздо ниже, чем при покупке отдельно в магазине.

Сайт UkrParts работает только с известными поставщиками и брендами. Цены меньше, чем во многих автомобильных магазинах. Доставка запчастей быстрая, ремонт и замену жидкостей не придется откладывать, автомобиль уже в скором времени будет приведет в первоначальное состояние. Также на сайте есть функция консультации со специалистом. Можно задать любой вопрос по автомобильной тематике, это поможет выбрать правильную фирму продукта. Сотрудничество заключено с поставщиками запчастей для автомобилей популярніх марок: Ford, BMW, Chevrolet, Volkswagen и другими. Несмотря на выгодную цену, все запчасти качественные, фирменные. Различие цен у иномарок особо ощутимо, заказ иностранных деталей стоит дороже, отправляется дольше.

Перед тем, как выложить деталь на продажу, профессионалы проводят ее осмотр на качество. В каталоге есть запчасти для авто с 90-х годов по наше время. Чтобы сделать заказ, необходимо обратиться к оператору - консультанту и он поможет оформить заказ. Можно выбрать любой удобный способ оплаты. Заказы приходят в плотной упаковке, которая защищает от повреждения. Внутри находятся все бумаги, подтверждающие сертификацию. Всю подробную информацию о доставке, сроках и оплате можно узнать у консультанта во время оформления заказа.