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Услуги Экспресс Такси в Киеве
Высокая скорость жизни, напряженный городской траффик, пробки, неудобное расписание общественного транспорта, высокие цены на бензин – заставляют жителей мегаполиса, пригородов, даже собственников авто, чаще пользоваться услугами такси. На рынке столицы Украины работает несколько десятков операторов, но каждый, кому приходилось вызывать машину, сталкивался с проблемами. Часто тяжело заказать такси в час-пик, для поездки на небольшое расстояние или наоборот – за город. Водитель может плохо знать местность, порой ошибки в названиях адресов допускают операторы. Чтобы перестать постоянно опаздывать на важные встречи, мерзнуть, ожидая таксиста – лучше пользоваться услугами Экспресс такси в Киеве.
Преимущества службы Экспресс Такси
Дополнительные услуги
В службе "Экспресс Такси" клиента не только отвезут из точки А в точку В, но и предоставят услуги курьерской доставки и скорой технической помощи «пострадавшему» по досадной случайности автомобилисту – помогут экстренно вскрыть заклинивший замок или вызвать эвакуатор. Важное преимущество – большой опыт обслуживания торжественных мероприятий самого разного уровня, а еще – возможность заказа как брендированного авто, так и машины без опознавательных знаков. Ежедневно, до выезда на обслуживание, все рабочие автомобили проходят обязательный технический осмотр. К работе допускаются только опытные водители с многолетним стажем вождения и хорошим знанием города. Они способны просчитать и предложить клиенту самый оптимальный маршрут, что позитивно сказывается на цене поездки.
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