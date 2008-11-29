Услуги Экспресс Такси в Киеве

Высокая скорость жизни, напряженный городской траффик, пробки, неудобное расписание общественного транспорта, высокие цены на бензин – заставляют жителей мегаполиса, пригородов, даже собственников авто, чаще пользоваться услугами такси. На рынке столицы Украины работает несколько десятков операторов, но каждый, кому приходилось вызывать машину, сталкивался с проблемами. Часто тяжело заказать такси в час-пик, для поездки на небольшое расстояние или наоборот – за город. Водитель может плохо знать местность, порой ошибки в названиях адресов допускают операторы. Чтобы перестать постоянно опаздывать на важные встречи, мерзнуть, ожидая таксиста – лучше пользоваться услугами Экспресс такси в Киеве.

Преимущества службы Экспресс Такси

Возможность вызвать такси при помощи звонка оператору, онлайн через специальную форму на сайте или приложение (бесплатно скачивается в App Store, Google Play).

Широкий перечень классов авто – от бюджетного «Эконом» для тех, кому важна, в первую очередь, стоимость поездки, до «Бизнес» и «Премиум», в которых обеспечен не только высочайший комфорт поездки, но и современное оснащение, позволяющее в пути решать бизнес-задачи.

Гарантированная подача авто – больше не придется отправлять запросы сразу в несколько служб и полчаса ожидать ответа о том, что свободных машин нет. Если заказ принят – можно гарантированно рассчитывать на подачу авто.

Большой автопарк – более 600 автомобилей разного класса, способные обеспечить запросы самых требовательных пассажиров.

Фиксированная стоимость поездки – пассажиру не придется повышать ставку заказа для того, чтобы гарантированно уехать.

Предварительный заказ – заказав машину за несколько часов, клиент попадет в нужное место вовремя. Поиск авто и назначение исполнителя на заказ проводится предварительно, а не за 15 минут до выезда – как это делают большинство операторов.

Возможность заключения договора для корпоративного обслуживания. Далеко не все организации имеют свой корпоративный парк служебных авто. Маленькой организации целесообразнее заказать услугу корпоративного такси в express-taxi.ua и сэкономить время на передвижении сотрудников.

Заказ машины для встречи в аэропорту. Если клиенту нужно встретить прилетающего в аэропорту – достаточно заказать машину в Экспресс такси, и водитель гарантированно встретит пассажира с табличкой и доставит в нужную точку.

Выбор удобной формы оплаты. Если в подавляющем количестве служб такси нет терминалов для безналичного расчета, в Экспресс Такси при формировании заказа есть возможность вызвать авто, оборудованное платежным терминалом.

Дополнительные услуги

В службе "Экспресс Такси" клиента не только отвезут из точки А в точку В, но и предоставят услуги курьерской доставки и скорой технической помощи «пострадавшему» по досадной случайности автомобилисту – помогут экстренно вскрыть заклинивший замок или вызвать эвакуатор. Важное преимущество – большой опыт обслуживания торжественных мероприятий самого разного уровня, а еще – возможность заказа как брендированного авто, так и машины без опознавательных знаков. Ежедневно, до выезда на обслуживание, все рабочие автомобили проходят обязательный технический осмотр. К работе допускаются только опытные водители с многолетним стажем вождения и хорошим знанием города. Они способны просчитать и предложить клиенту самый оптимальный маршрут, что позитивно сказывается на цене поездки.