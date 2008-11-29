Как грамотно найти и использовать женскую парфюмерию

Многие современные девушки уже знакомы с принципом выбора женской парфюмерии. Они знают все о раскрытии ароматов, больше доверяют своей коже и личным ощущениям, чем картонным пробникам в магазинах духов. Тем не менее, мы хотим более глубоко рассмотреть тему выбора парфюмерии и дать некоторые рекомендации по использованию духов.

Особенности подбора парфюма на основе различных критериев

Ароматы духов и туалетных вод коварны. Основываясь на уровне pH и индивидуальных нюансов кожи, на каждой женщине парфюмы «звучат» по-своему. В связи с этим, стоит прекратить выбирать продукцию по советам подруг. Перед приобретением флакончика стоит обязательно попробовать аромат на своей коже, который, кслову, вы можете взять на сайте AlfaParfume - https://alfaparfum.com/parfyumeriya/.

При этом помните, что сухая кожа меньше удерживает запахи. Любые резкие ароматы, включая древесные и амбровые, будут улетучиваться быстрее, оказывая ошеломляющее воздействие на окружающих людей. А вот жирная кожа дольше держит ароматы и роскошно раскрывает любые яркие композиции.

Рекомендуется наносить парфюмерную продукцию в зоны интенсивной пульсации. К ним относятся изгибы локтей и коленей, запястья, за мочками ушей и виски. В этих местах кожа прогревается сильнее и обеспечивает эффективное испарение душистых ингредиентов женской парфюмерии.

Подбор духов по типу волос

Существуют и некоторые особенности выбора парфюма, в зависимости от цвета волос женщины. Брюнеткам рекомендуются пряные и восточные букеты, дополненные цветочной сладостью. Любой мужчина будет в восторге, если его женщина с темными волосами будет пахнуть знойным мускусом, жасмином, корицей, имбирем, лилией, сандалом, гвоздикой.

Женственность блондинок выгодно подчеркивается зелеными и цветочными композициями, в сочетании с сочными цитрусами. Превосходным выбором для белокурой красотки станут духи с ароматом фиалки, бергамота, персика, лаванды, ландыша и цитрусовых.

Рыженьким девушкам добавит пикантности шипровые, кожаные, древесные запахи, дополненные черникой, кедром и орхидеей. Для усиления образа также хорошо подходят восточные букеты.

Что касается русоволосых женщин, им «к лицу» зеленые и фужерные линии парфюмерии. Добиться неотразимость можно с помощью цветочных амбре, дополненных свежими, благоухающими нотками.

Парфюмерные эксперты рекомендуют не тестировать более 2-3 ароматов за раз, ведь обоняние просто не способно обработать больше композиций.