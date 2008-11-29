Зростання добробуту по-українськи: багатим - гроші, бідним - досвід

Україна увійшла в топ-10 за швидкістю зростання числа мільйонерів, а прості українці отримали можливість на власному досвіді переконатися: чим швидше багатіють багаті, тим стрімкіше бідніють бідні.

Україна увійшла в десятку країн з найбільш високими темпами зростання кількості щасливчиків зі станом від 1 до 30 млн доларів. Про це йдеться в звіті Hign Net Worth Handbook 2019 міжнародної консалтингової компанії Wealth-X.

Згідно з дослідженням, лідером в прогнозі появи нових мільйонерів в найближчі п'ять років є Нігерія з річним показником 16,3% від нинішнього року. У трійці призерів також Єгипет (12,5%) і Бангладеш (11,4%).

У топ-10 також потрапили В'єтнам (10,1%), Польща (10%), Кенія (9,8%), Індія (9,7%) Філіппіни (9,4%) і Україна (9,2%) .

Якщо у кого-то і були сумніви в позитиві цієї новини, то вони розвіялися при найближчому розгляді наших сусідів по рейтингу. Чому ж швидке зростання мільйонерів в країні - це, м'яко кажучи, не зовсім недобре?

- Це майже за Марксом: чим більше багатства і розкоші на одному полюсі суспільства, тим більше сліз і розчарувань на іншому, - зазначив в коментарі "КП" в Україні "аналітик Олексій Кущ. - Говорячи іншими словами, висока динаміка зростання активів багатих людей свідчить про наявність протилежної динаміки в сегменті малозабезпечених, а іноді і в сегменті середнього класу, як це відбувається в Україні. Фінансова система - це сполучені посудини і якщо в одній частині прибуває, значить, десь убуває. Саме тому і рейнський капіталізм, і скандінавський соціалізм базуються на теорії суспільства медіанних доходів, коли велика частина населення працевлаштована і отримує приблизно такий же рівень доходів. При такій моделі багаті швидко багатіти не зможуть.