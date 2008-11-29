Визначити біологічний вік людини допоможуть кишкові бактерії

Вчені визначили близько 40 видів кишкових бактерій, які можуть "довести до відома" біологічний вік людини.

Спільнота кишкових бактерій людини може змінюватися під впливом ряду факторів, наприклад, через переїзд в іншу країну або зміну раціону. Але вченим поки мало відомо про те, як кишкова мікробіота змінюється з плином часу.

Щоб з'ясувати це, дослідники з американської біотехнологічної компанії InSilico Medicine використовували понад 3600 зразків кишкових бактерій від +1165 здорових людей, що живуть по всьому світу. При цьому учасників розділили на три вікові групи: від 20 до 39 років, від 40 до 59 років і від 60 до 90 років.

Для аналізу даних учені створили спеціальну комп'ютерну програму і навчили її розпізнавати 95 різних видів кишкових бактерій і співвідносити їх кількості з віком людей. Для навчання використовувалося 90% наявних зразків.

Решта 10% потрібні були для тестування здібностей нового штучного інтелекту. Перед алгоритмом була поставлена задача визначити вік людини на основі аналізу її кишкової мікробіоти. Виявилося, що штучний інтелект може зробити це з високою точністю: погрішність у відповідях склала в середньому чотири роки.

При цьому дослідження показало, що з 95 видів бактерій 39 можуть служити орієнтиром у визначенні біологічного віку людини.

Так, у міру старіння організму число деяких бактерій в кишечнику зростає. До таких належать, наприклад, мікроорганізми виду Eubacterium hallii, які регулюють обмін речовин в кишечнику.

Число представників деяких інших видів, навпаки, з віком зменшується. Зокрема, це бактерії виду Bacteroides vulgatus, які пов'язані із запальними процесами в травному тракті, в тому числі з виразковим колітом.

Також наголошується, що в кишечнику людей похилого віку виявилося менше бактерій виду Campylobacter jejuni. Це збудники шлунково-кишкової інфекції під назвою кампилобактериоз. Він частіше спостерігається у дітей. Дослідники вважають, що організм "запам'ятовує" подібні патогени (за це відповідає або імунна система, або сама мікробіота) і з роками вчиться запобігати їх поширення.

Втім, поки залишається невідомим, чи можуть певні зміни в складі і кількості бактерій самі по собі прискорювати або сповільнювати старіння, або ж вони є "побічним ефектом" вікових змін.

З одного боку, кишкові бактерії контролюють безліч систем організму - від генів до імунітету. З іншого, зміна їх складу безпосередньо залежить від способу життя і повсякденних звичок людей - харчування, сну, фізичної активності. З віком звички змінюються, що відбивається і на складі кишкової мікробіоти.

Надалі автори роботи мають намір з'ясувати, чи можливо за складом кишкових бактерій визначити, наскільки швидко або повільно старіє людина (адже біологічний вік може не збігатися з віком по паспорту).

Є й інші напрямки для майбутніх досліджень. Відомо, що на склад мікробіоти може впливати, наприклад, вживання алкоголю, антибіотиків і пробіотиків. Вченим цікаво дізнатися, як зміни, викликані подібними факторами, корелюють з віковими.

Крім того, деякі небезпечні старечі хвороби, як було показано раніше, можуть зароджуватися в кишечнику. Тому в майбутніх роботах можна буде порівняти "бактеріальні" зміни пацієнтів і здорових людей, щоб отримати нові дані про природу таких захворювань.

Не виключено, що незабаром "старіння мікробіоти" стане новим біомаркером для визначення максимально точного біологічного віку людей, поряд з вимірюванням довжини теломер і іншими тестами, доносять автори дослідження.