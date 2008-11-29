Переваги 1С Облако для сучасної компанії

Бурхливий розвиток інтернет-доступу призвів до того, що облачний сервіс (в частині оренди програмного забезпечення) став доступним і надійним способом отримання ІТ-послуг. Відповідно до світових трендів, фірма 1С розробила, на додаток до коробочних продуктів, ще й облачні версії своїх додатків.

Основні користувачі облікових програм - бухгалтери, менеджери і керівники підприємств, які раніше не поспішали довіряти мережі корпоративні дані, поступово змінюють своє ставлення. Підприємства мають переваги, які переважують будь-які побоювання. Як відомо, облачна інфраструктура замість володіння коробкою дає право оренди додатків з усіма необхідними функціями. Таким чином, облачний сервіс 1С позбавляє підприємство від зайвих клопотів і витрат на підтримку актуальності функціоналу. Більш того, облачна інфраструктура 1С додає нові суттєві функції.

Суцільні плюси?

1С облако - це реальність, в якій, швидше за все, і будуть розвиватися найпопулярніші облікові системи, в тому числі - класу ERP (1С Підприємство). При цьому 1С Підприємство через інтернет навіть доступніше, за сумою сукупних витрат ніж коробковий продукт, тому що 1С облако - це функціонал без додатково необхідних оновлень і резервного копіювання. Сервіс самостійно подбає про актуалізацію програми. Тут можна, не побоюючись вірусних атак, зберігати клієнтські бази. До речі, сучасні облачні рішення передбачають вивантаження бази з облака в локальну мережу для автономної роботи - з подальшою автоматичною синхронізацією даних. При автономній роботі інтернет-з'єднання не потрібно. При наступному підключенні база в ньому оновиться сама.

Облако 1С - це ще й можливість легкого об'єднання кількох програм. Якщо ведуться роздільні бази в різних додатках - бухгалтерія, зарплата - то набирати дані вручну доведеться тільки один раз. Потім їх можна скопіювати в іншу базу. Ця операція також може здійснюватися автоматично, досить її налаштувати всього один раз.

Облачна інфраструктура також забезпечує розподіл рівнів доступу, без ризику витоку даних з локального комп'ютера. Таким чином, всупереч побоюванням, облачна 1С - більш безпечний варіант використання додатків, включаючи 1С Підприємство. А доступ через інтернет захищений дворівневою ідентифікацією.

Робота в облако 1С - вдале рішення для тих, хто уникає витрат на локальну інфраструктуру та її зміст. Доступ в інтернет для надійності можна дублювати по мобільному каналу а ще додається багато сервісів для ефективної роботи. Одночасно можуть працювати відразу два користувача, що буває важливо, наприклад, в «гарячий» період підготовки звітності, може опрацювати будь-яку кількість користувачів з будь-яких комп'ютерів. При цьому на безпеку не впливає людський фактор (а це найвпливовіший фактор), оскільки поділяються права доступу користувачів.

Зовнішня безпека забезпечується за рахунок того, що робота проводиться по шифрованих каналах. Крім того, дані фізично зберігаються на серверах дата-центрів, де про їхню безпеку дбають професіонали.

Для зростаючого або динамічно мінливого бізнесу велике значення також має легка масштабованість будь-яких рішень на платформі 1С Підприємство - за рахунок додавання або зменшення серверних ресурсів.

Робота в облаці 1С – світовий тренд, що активно розвивається. Він опанував роботу через інтернет, покаже більш високу конкурентоспроможність в майбутньому, ніж прив'язаний до локального ПК фахівець.

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