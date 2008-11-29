Перевірка закордонних контрагентів: п’ять основних способів

Часто при укладанні угод виникає необхідність перевірити надійність контрагента, його платоспроможність і серйозність намірів. Особливо актуальна ця проблема в тому випадку, якщо угода укладається з іноземними контрагентами.

Що ж робити, якщо немає можливості отримати інформацію про підприємство з реєстру юридичних осіб ЄДРЮО? Чи означає це, що доведеться вірити контрагенту на слово?

Зовсім ні! Перевірка контрагента з допомогою сервісу YouControl має незаперечні переваги https://youcontrol.com.ua/ru/blog/top-5-preimushchestv-proverki-kontragenta/ для визначення надійності іноземного партнера та не вимагають значних тимчасових або фінансових витрат.

Головні способи перевірки контрагентів за допомогою офіційних баз даних.

1. Єдиний бізнес реєстр (EBR)

Почати перевірку контрагента варто з отримання виписки і торгового реєстру. В Євросоюзі з 1998 року діє єдиний бізнес реєстр (EBR), що містить основну інформацію про всі юридичні особи з 28 країн. Перевага отримання виписки з EBR полягає в оперативності доступу до інформації через інтернет, можливість отримання виписки англійською мовою, а також відносна дешевизна даних виписок.

Істотним недоліком виписок з європейського бізнес реєстру (EBR) є те, що обсяг доступної інформації, як правило, значно поступається тому, що можна отримати з національних торгових реєстрів. Тому має сенс провести отримання виписки з національного торгового реєстру тієї країни ЄС, в якій зареєстрований ваш контрагент. Дані виписки, як правило, надаються на національній мові, але містять значно більший обсяг інформації, ніж EBR. Зокрема можуть містити балансову звітність підприємств, списки засновників, історію змін статуту організації, інформацію про процедури банкрутства та багато іншого.

Залежно від країни, виписки можуть надаватися в електронному вигляді через інтернет або в письмовому на підставі офіційного запиту. Тому терміни і вартість отримання подібних виписок можуть дуже відрізнятися в залежності від країни.

Головні питання, на які можна отримати відповідь за допомогою виписки з EBR або виписок з національних торгових реєстрів країн ЄС - чи існує взагалі фірма, яка нас цікавить, чи зареєстрована вона, хто є її керівником, і які фінансові результати її діяльності?

Адже якщо фірма не зареєстрована, то будь-яку співпрацю з нею піддано максимальному ризику, і ви, швидше за все, маєте справу з шахраями.

2. Перевірка процедури банкрутства

Другий важливий аспект перевірки - це перевірка компаній на застосування до них процедури банкрутства, так як такі компанії найчастіше не мають достатньої кількості розрахункових засобів, і існує небезпека неплатежів. Інформація про застосування до контрагента процедури банкрутства позбавить вас від ризику укласти договір з ще чинним, але підприємством, яке знаходяться в стані ліквідації. Так як після ліквідації стягувати борги буде вже ні з кого.

Для отримання даної інформації можна звернутися до єдиного реєстру підприємств та фізичних осіб до яких застосовано процедуру банкрутства. Даний реєстр доступний через офіційний портал юстиції Європейського Союзу. На жаль, інформацію в даний реєстр подають всього сім країн ЄС: Чехія, Німеччина, Естонія, Нідерланди, Австрія, Румунія і Словенія.

Для отримання інформації про резидентів інших країн необхідно звернутися до національних реєстрів банкрутств, що часом є вельми нетривіальним завданням.

3. Участь в судових розглядах

Іншим важливим способом оцінки контрагента є його перевірка на участь в судових розглядах. За допомогою бази даних судових рішень можна перевірити організацію на участь в судових розглядах, дізнатися причини залучення до відповідальності і позовні суми вимог. Наявність фірми в цих базах даних говорить про те, що компанія не бажає добровільно виконувати прийняті на себе зобов'язання.

Якщо компанія часто залучалася в якості відповідача або має значні суми позовної заборгованості - має сенс утриматися від роботи з таким партнером або замовником.

На жаль, але єдиної бази даних судових рішень в ЄС немає. Більш того, найчастіше таких баз даних немає навіть на національному рівні. Так в Німеччині база даних судових рішень існує тільки на земельному рівні, тобто в Німеччині є мінімум 16 різних баз даних судових рішень. З цієї причини пошук судових рішень представляє дуже складну процедуру.

4. Фінансові санкції

В деяких випадках має сенс перевірити, чи не включені особи або організації, з якими ви ведете роботу в список осіб, щодо яких введено фінансові санкції відповідно до Резолюції ЄС 881/2002 про боротьбу з тероризмом.

З особами та організаціями, що входять в даний список, заборонено ведення економічної діяльності, придбання у них товарів або послуг, виплата їм грошових коштів в якості зарплати, продаж або здача їм в оренду нерухомості. Вчинення даних дій може спричинити санкції з боку влади ЄС.

5. Перевірка податкового номера

Досить формальним, але недаремним способом перевірки контрагента з ЄС є перевірка його податкових номерів. Так за допомогою сайту Єврокомісії можливо перевірити номер платника ПДВ (VAT). Електронна база даних ЄС про реєстрацію платників ПДВ дозволяє не тільки затверджувати номер платника ПДВ, а й містить інформацію про дату присвоєння номера, найменування організації, її юридичну адресу.

Ця перевірка дозволить уникнути неприємних несподіванок при оформленні рахунків і заповненні митних декларацій, а так само при поверненні ПДВ.

В деякий випадках має сенс перевірити, чи не включені особи або організації, з якими ви ведете роботу в список осіб, щодо яких введено фінансові санкції відповідно до Резолюції ЄС 881/2002 про боротьбу з тероризмом.