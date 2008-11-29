Покупка и оформление автомобиля из США в Украине

Американские машины пользуются спросом, несмотря на сложности с транспортировкой и оформлением документов. В США представлен огромный выбор машин, они лучше оснащаются, чем аналоги из Европы. Купить можно автомобили не только американских автоконцернов, но и производителей из других стран. Но автолюбителей часто пугают трудности при приобретении заграничного авто, например, проверка продавца или прохождение таможни.

Покупатели начинают с поиска дилера, имеющего необходимые разрешения для участия в аукционах по продаже машин. После покупки придется пройти непростую процедуру оформления документов. Для начала стоит узнать как проходит регистрация авто привезенного из-за границы, хорошо описаная на сайте компании Atlantic Motor, специализирующейся на оформлении и доставке автомобилей из Америки. Фирма отбирает выгодные предложения на аукционах в США и Канаде. Специалисты оказывают полный цикл услуг – от заключения договора с продавцом до таможенной очистки и доставки в Украину.

Какие этапы включает покупка авто из США

Первый шаг – подбор подходящего по цене и техническим характеристикам варианта. На сайте дилера представлен каталог с выгодными предложениями. Ставки делают через сайт фирмы, компания проверяет историю поддержанного автомобиля и рассчитывает итоговую стоимость. Заказчику вносит оплату за машину, доставку и оказание услуг фирмы.

Осуществляется доставка в порт, фотографируют автомобиль, чтобы клиент проверил, в каком состоянии находится транспортное средство. После перевозки в контейнере, машину выгружают в порту и оформляют необходимые документы. Оплачивается таможенная очистка и брокерские услуги. После растаможки клиенту передают автомобиль с пакетом документов.

Какие документы потребуются

Требования зависят от политики штата, в котором заключается сделка. При покупке оплачивают налог в местный департамент транспортных средств, он составляет около 10 процентов от суммы сделки. После оформления, бумаги высылают в электронном виде, по почте отправляют оригиналы.

Чтобы машину признали соответствующей требованиям безопасности, она проходит сертификацию. В Европе и США различаются требования по оснащению транспортных средств, поэтому без сертификата обойтись нельзя. Получением сертификата и растаможиванием займется брокер. В списке приведен перечень необходимых документов:

Технический паспорт автомобиля.

Паспорт и идентификационный код владельца машины.

Договоры и счета с живыми печатями.

Коносамент – документ, выдаваемый грузоперевозчиком клиенту.

Дополнительно понадобится пакет бумаг для проведения таможенной очистки. Помимо упомянутого выше перечня нужно представить справку с указанием стоимости грузоперевозки, экспертное заключение от КНИСЭ и транспортную накладную. При подаче документации агент предъявляет чеки об оплаченных пошлинах.

Некоторые автомобилисты стараются максимально сэкономить и отказаться от помощи брокера. Но при наличии малейших недочетов срок оформления затянется на несколько недель. Имеет смысл доверить эти операции юридически грамотным специалистам, выполняющим эту работу не один год и знающим все нюансы.

Вывод

Участвовать в аукционах имеют право только уполномоченные дилеры, а оформление документов потребует знания юридических тонкостей. Чтобы легально приобрести автомобиль в США и привезти его домой, достаточно обратиться к в компанию Atlantic Motors. Такое решение позволит сэкономить деньги и не тратить время на изучение тонкостей покупки автомобиля за границей.