По яких каналах надходить в Україну озброєння і техніка іноземного виробництва № 2 (675) 16-30 січня 2019 року Міністр оборони Степан Полторак прогнозує закупівлю 20 нових типів озброєнь для української армії в 2019 році, в тому числі - з Канади і США. Посол України в Канаді Андрій Шевченко підтвердив, що в поточному році очікується поставка канадських снайперських гвинтівок для потреб Збройних сил України (ЗСУ). Дипломат відзначає, що необхідно шукати різні форми співпраці з Канадою в оборонному сегменті. "Ми дивимося на це, як на спільну інвестицію в безпеку і нові технології, в чому Канада теж зацікавлена. Ринок зброї любить тишу, тому не можу сказати більше, але мені здається, що у нас є всі шанси вже незабаром побачити перші практичні результати співпраці ", - розповідає Шевченко в інтерв'ю агентству" Укрінформ ". На підтвердження своїх слів, що ринок озброєнь любить тишу, посол не говорить, на яких умовах буде відбуватися передача зброї. Залишаються невідомі також і компанії-підрядники. Нагадаємо, в 2018 році дві канадські компанії заявляли про готовність постачати для потреб ЗСУ озброєння власного виробництва. У лютому представник Colt Canada Алекс Пейн повідомив про плани компанії укласти контракт на поставку 100 тис. штурмових гвинтівок. Однак сума угоди не називалася. Заява Пейна прозвучало після зустрічей з чиновниками українського уряду. А влітку минулого року компанія PGW Defense Technologies підтвердила договір на поставку в Україну cистем снайперської гвинтівки LRT-3. При цьому називалася сума в $ 770 тис. Правда, до теперішнього часу поставка не здійснена. Більш того, в 2018 році членами канадського парламенту порушувалося питання про безоплатну передачу Україні військового обладнання на $ 9,5млн. Йдеться про закуплену свого часу зброю і техніки, яку планувалося передати для сил самооборони курдів в Іраку. У жовтні Канада призупинила поставки зброї в регіон. "Замість того, щоб просто займати цією зброєю простір на складах, його можуть використовувати Збройні сили України, які неодноразово робили запити на отримання такого обладнання. Це стало б справжньою допомогою нашим українським союзникам, які борються за свою свободу і незалежність", - пише в колонці, опублікованій The National Post, депутат від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан. У 2019 Україна зможе закупити до 20 нових типів озброєнь, яких раніше не було в розпорядженні ЗСУ. Суть в тому, що в 2017 році уряд Канади вніс Україну в так званий Контрольний перелік країн, яким дозволені поставки автоматичної зброї, що можна називати скасуванням ембарго. У жовтні 2018 року збройне ембарго для України повністю скасували США. Через пару місяців спеціальний представник Держдепартаменту США з Україною Курт Волкер оголосив про постачання додаткового військового обладнання на початку 2019 року. Відзначимо, що бюджет США на 2019 рік передбачає $ 250 млн на військову допомогу Україні. На початку 2019 року колишній посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст розповів, що Україні повинні передати десантні катери Mark V PT, озброєні ракетами Hellfire. І крім цього, протикорабельні ракети Harpoon, які, як запевняють Хербста, зберігаються на складах з 1970-х років. Міністр оборони Степан Полторак передбачає, що в 2019 році Україна зможе закупити до 20 нових типів озброєнь, яких раніше не було в розпорядженні ВСУ. Цю заяву міністр зробив, коментуючи перехід в 2019 році на середньострокове бюджетне планування. "Передачу військового обладнання від однієї держави іншій можна умовно виділити в два типи - допомога по військово-технічному співробітництву та закупівлі за бюджетні кошти", - розповідає експерт по військовій логістиці Проектного офісу реформ Міністерства оборони Артур Переверзєв. Якщо мова йде про військову допомогу, то, як правило, це непублічний процес і його деталі навряд чи стануть відомі. У разі купівлі озброєння або укладається контракт з комерційною компанією, або робиться урядовий запит за принципом government to government. "Але і тут не все так просто. Наприклад, в США купити деякі технології, навіть у комерційних компаній, неможливо - діє принцип захисту технологій. Тому з таких питань звертаються до Держдепу, який виносить свій вердикт. США вже давно наполягають, щоб в процес покупок озброєнь для України був прибраний посередник в особі спецекспортера "Укрспецекспорт", а всі контракти проводилися безпосередньо кінцевим споживачем. тобто, збройними силами або іншими силовими структурами. Це пояснюється захистом технологій і розробок ", - про 'яснює Переверзєв. Відзначимо, що в кінці грудня 2018 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що дозволяє Міноборони без посередників закуповувати необхідне обладнання за кордоном. Запит буде формуватися за державним оборонним замовленням. Це дозволить прискорити процес закупівлі і заощадити на посередницьких послугах. Примітно, що згідно з чинним законодавством, Міноборони не може займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Тому має бути скасування цієї норми. "У цьому році на розвиток озброєнь і військової техніки закладено 16,97 млрд грн, ось з цієї суми і треба розраховувати свої бажання" Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко стверджує, що в разі закупівель військового обладнання і озброєння для зарубіжних партнерів важливо відсутність корупційних схем. "Якщо ми говоримо про Канаду або США, то для них не існує будь-яких прихованих схем. Більше того, скасувавши ембарго на постачання зброї в Україні, для нас відкрили ринок інших держав-союзників США", - нагадує Мусієнко. Переверзєв додає, що першим прикладом закупівель за принципом government to government була угода на постачання вертольотів французької компанії Airbus Helicopters для потреб Міністерства внутрішніх справ. Починаючи з 2014 року обсяг військової допомоги США Україні оцінюється більш ніж в $ 600 млн. Вона включає в себе, в тому числі, позашляховики HMMWV, контрбатарейна радари AN / TPQ-36/49, малі розвідувальні БПЛА RQ-11B Raven, два катери типу Island , кошти захищеного зв'язку. Проходить оціночний процес можливості отримання фрегатів типу Oliver Hazard Perry. У грудні 2017 року уряд США дав дозвіл на продаж великокаліберних гвинтівок Barrett M107A1 на суму $ 41,5 млн. У квітні минулого року в Україну доставили перші ПТРК Javelin - 37 пускових установок і 210 ракет до них. За словами Мусієнка, США тим самим переслідують дві мети - по-перше, надають політичну підтримку Україні, по-друге, позбавляються від конкурентів на ринку озброєнь. "Як правило, контракти укладаються на поставку, навчання та гарантійне обслуговування. Але після закінчення гарантійного терміну дане обладнання має обслуговуватися у продавця, там же купуються запчастини до нього. Бізнес і нічого більше", - розповідає Переверзєв. "Ми можемо хотіти багато чого, але все впирається в наші фінансові можливості. У цьому році на розвиток озброєнь і військової техніки закладено 16,97 млрд грн, ось з цієї суми і треба розраховувати свої бажання. Більш того, потреба армії в тому чи іншому обладнанні визначає Генштаб Збройних сил. Зрозуміло, що з нашими можливостями говорити про нові кораблі або літаки не варто. Хіба що це буде безоплатна допомога. Думаю, цілком ймовірно говорити про безпілотні системи, комплекси РЕБ, контрбатарейні радари ", - ділиться з своїм міркуваннями Мусієнко. Нагадаємо, згідно з даними державного концерну "Укроборонпром", в 2018 році Збройні сили України отримали 2,5 тис. Одиниць високоточного озброєння. 