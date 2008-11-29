Инновационные технологии аккумуляторной продукции Mutlu

Инновационные решения присутствуют и в продукции знаменитого турецкого бренда Mutlu. Специалист Акум5 поможет раскрыть часть секретов аккумуляторной продукции, которая имеет не только привлекательную для украинских водителей цену.

Сложно представить современный стартерный источник питания, без применения в его производстве уникальных технологий. Инновационные решения присутствуют и в продукции знаменитого турецкого бренда Mutlu . Специалисты интернет магазина https://akym5.com/ помогут раскрыть часть секретов аккумуляторной продукции, которая имеет не только привлекательную для украинских водителей цену, но и высокое качество исполнения.

Устройство полимерного корпуса

Как и раньше, корпус разделён на шесть основных банок, но на этом сходство с первыми источниками питания и заканчивается. Если разрезать аккумулятор Mutlu пополам, можно увидеть, что пластиковая его часть имеет достаточно сложное строение. Специальные рёбра жёсткости делают хранилище пакетов пластин очень прочным. Даже регулярная вибрация не спровоцирует его разрушение и не приведёт к протечке опасного электролита.

Внутри банок имеются специальные направляющие для удачного размещения пластин. Специальные выступы для создания направленного потока циркуляции электролита, во время естественных колебаний корпуса. Верхняя крышка тоже подверглась значительным изменениям. Она призвана не только создавать оптимальные условия для вентиляции банок, но и удерживать незначительные испарения воды. Так, чтобы даже 5 лет эксплуатации в условиях Украины не привели к критическому состоянию жидкости.

В довершение, турецкий производитель позаботился о простой и уверенной переноске тяжёлого изделия при помощи эргономической ручки. А специальный индикатор уровня заряда, своевременно покажет, когда необходимо воспользоваться зарядным устройством.

Пластины и активная масса

Последняя линейка полностью отказалась от применения сурьмы в составе свинца. Этот ингредиент уже не способен обеспечить теми техническими характеристиками, на которые рассчитывает владелец современной машины. С преимущественно городским циклом эксплуатации может справиться только кальциевый сплав. Способный удерживать воду в электролите и не допускать кипение кислоты при максимальных нагрузках на стартер.

Штампованные положительные и отрицательные электроды сделаны с дополнительной окантовкой. Этот элемент немного удорожает конструкцию, но делает изделие значительно надёжнее по сравнению с конкурентами. В самых дорогих версиях, электрод дополнительно легируют серебром. Этот драгоценный металл способствует быстрому восстановлению ёмкости и дополнительно защищает электроды от коррозии и сульфатов.

Запатентованный состав активной массы, кроме свинца имеет в наборе небольшое количество олова. Это помогло улучшить показатель накапливания электричества, и удерживания его без потерь в течение продолжительного времени.

Инновации на защите потребителей

Теперь нет необходимости отдавать предпочтение более дорогим европейским брендам. Фактически, их технические характеристики ни чем не отличаются от турецких аккумуляторов Mutlu. Но, главное преимущество в цене остаётся за недорогой продукцией из Турции. Магазин Акум5 сотрудничает с главным дистрибьютором источников питания в нашей стране, и может гарантировать любому покупателю минимальную стоимость в сочетании с расширенной заводской гарантией. Очень важно выбирать оригинальную продукцию, так как только она способна продемонстрировать все преимущества на практике.

Важно: в последнее время на аккумуляторный рынок Украины пришло значительное количество подделок. Они могут реализовываться как на обычных стихийных рынках, так и у дороги. Не стоит соблазняться на заманчивую стоимость. Как показывает практика, работоспособность такой покупки исчисляется максимум в 18 месяцев с момента покупки.