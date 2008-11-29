За порушення передвиборної агітації вже відкрито кримінальне провадження

З початку виборчої кампанії складено 30 адмінпротоколів.

Станом на 18 січня ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у президенти України. З 31 грудня, тобто з початку виборчої кампанії, вже є перші порушення.

За цей час МВС і Нацполіція отримали вже 91 звернення від громадських організацій і громадян про правопорушення в ході проведення передвиборної агітації, повідомив глава МВС Арсен Аваков.

Поліція вже реагує:

• щодо порушень, передбачених ст. 212-13 КУпАП (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, в якій відсутня інформація про місце друку, тираж, осіб, відповідальних за випуск) - оформлено 29 адміністративних протоколів;

• щодо порушень, передбачених ст. 212-14 КУпАП (порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами, або розміщення їх у заборонених місцях) - оформлений 1 адміністративний протокол;

• по 2 епізодах відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство);

• по 51-му матеріалу проводиться перевірка (на цей момент, кожен день, за результатами перевірок виходить від 10 до 15 рішень щодо санкцій)

• по 8 надійшли зверненнями - інформація не підтвердилася і вони залишені без реагування.

- Порушення процесуально зафіксовані в Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Київській областях та у м.Києві - на користь зареєстрованих кандидатів в Президенти України: С. Капліна, А. Гриценко, Е. Мураєва , А. Садового, І. Шевченко, В. Наливайченко, - зазначив Аваков.

Також він зазначив, що в Херсоні, серед інших, був затриманий голова обласної організації Соціалістичної партії. Зараз проводиться перевірка причетності затриманого до силового інциденту в прес-клубі газети "Новий день", бійці, застосуванні травматичної зброї і сльозоточивого газу. Йому оголошено про підозру у вчиненні протиправного діяння, передбаченого ст.296 (Хуліганство) КК і буде прийнято рішення про запобіжний захід.