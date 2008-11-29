США: армія Китаю вже стала світовим лідером в деяких сферах

В результаті "придбання технологій будь-якими доступними способами" Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) виявилася на межі застосування деяких з найсучасніших систем озброєння в світі. У деяких областях вона вже стала світовим лідером, йдеться в доповіді Розвідувального управління Міністерства оборони США.

"Внутрішнє законодавство змушувало іноземних партнерів спільних підприємств в Китаї розкривати свої технології" в обмін на доступ до місцевого ринку. Китай також "використовував інші засоби для забезпечення необхідних технологій і досвіду", наголошується в доповіді.

"Китай створює потужну смертоносну силу з можливостями, які охоплюють повітряну, морську, космічну та інформаційну сфери, що дозволить Китаю нав'язувати свою волю в регіоні", - йдеться в доповіді.

Військово-повітряні сили Китаю "розробляють нові стелс-бомбардувальники середньої і великої дальності для ураження регіональних і глобальних цілей", повідомило Розвідувальне управління Міноборони США. Відзначається, що ці бомбардувальники надійдуть на озброєння не раніше 2025р.

Торговий конфлікт між Китаєм і США впливає на військові відносини двох країн.

Прохід військових кораблів США через Тайванську протоку загрожує посилити напруженість у відносинах з КНР.

"У найближчі роки НВАК, ймовірно, стане ще більш технологічно просунутою, з оснащенням, яке можна порівняти з оснащенням інших сучасних військ, - йдеться в доповіді. - НВАК придбає передові винищувачі, військові судна, ракетні системи, а також активи в космічній галузі та кіберпросторі, оскільки вона готується протидіяти загрозам XXI століття далі від берегів Китаю".

Китай, друга за величиною економіка в світі, тісно пов'язує свою економічну безпеку зі спірною акваторією Південно-Китайського моря, оскільки більше 64% його морської торгівлі проходило через цей регіон в 2016 році Південно-Китайське море також є життєво важливою торговою артерією для В'єтнаму, Японії та Південної Кореї. Претензії країн на острови, рифи і скелі перетворили море в збройний табір.

Пекін активізує будівництво військових об'єктів на островах, рифах і западинах в Південно-Китайському морі.

У минулому році Китай встановив протикорабельні крилаті ракети і зенітні ракетні комплекси на трьох своїх форпостах в Південно-Китайському морі. Нові системи берегової оборони в поєднанні з радіоелектронною технікою є значним доповнення до військових можливостях Пекіна в одному з найбільш спірних регіонів світу.

Міністр ВМС США Річард Спенсер заявив CNBC в жовтні, що США будуть "захищати торгові шляхи за всяку ціну".