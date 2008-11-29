За 2018 рік населення України скоротилося на 208,8 тисяч

В середньому на 100 померлих припадає лише 58 народжених.

Державна служба статистики представила демографічні дані за 2018 рік. За підсумками минулого року населення України скоротилося на 208,8 тисяч осіб. Про це повідомило агентство УНН.

За весь минулий рік в Україні народилися 312,6 тисяч дітей, що менше, ніж у 2017 році.

Також в Держстаті відзначають, що в середньому на 100 померлих припадає 58 новонароджених. Станом на 1 грудня 2018 року в Україні проживає 42 мільйони 177,6 тисяч осіб.

Експерти кажуть, що статистичні цифри повністю відображають ситуацію в Україні: схід країни виїжджає з рідних місць подалі від військових дій, а жителі Західної України масово їдуть на пошуки кращого життя за кордон. Більш-менш укрупнюється лише столиця, але хорошого в цьому мало: місто-то не гумове. І перш за все проблеми пов'язані з транспортними розв'язками, які не справляються з потоком машин, і хронічно переповнених в години пік громадським транспортом.