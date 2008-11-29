Як вибрати медичний заклад для мікрохірургії ока

Вибір офтальмологічної клініки - актуальна проблема тих, хто бажає позбавитися від очних захворювань. Від правильності вибору буде залежати здоров'я самого пацієнта і здоров'я його очей. Всім давно відомо, що хороший зір - це обов'язкова умова повноцінного життя. У той час, як поганий зір може створити значні проблеми в особистісному і професійному розвитку.

Вибираємо медустанову

Лікар-офтальмолог допомагає впоратися з різними захворюваннями органів зору. На прийом приходять не тільки дорослі люди, а й маленькі пацієнти, які вже встигли зіткнутися з очними захворюваннями. Кожен пацієнт приходить зі своєю проблемою: молоді люди часто звертаються з патологіями рефракції, які можливо виправити за допомогою лазерної корекції зору, пацієнти більш зрілого віку потребують лікування глаукоми, катаракти та інших захворювань зорової системи.

Перед кожним бажаючим відновити зір з'являється вибір: звернутися за допомогою до державної лікарні або ж звернутися в приватний медичний центр. Давайте розглянемо детальніше можливості обох установ, щоб зробити правильний вибір. Як не дивно, але багато хто бажає отримати якісну медичну допомогу із застосуванням найсучаснішого обладнання, заплативши за всі послуги незначну суму грошей. На жаль, але це неможливо. Тому необхідно чітко розуміти, які послуги ви зможете отримати в тому чи іншому закладі, і скільки вони будуть коштувати.

Відмінності приватної та державної офтальмології

Державна лікарня.

До плюсів державних офтальмологічних клінік можна віднести:

Великий досвід роботи профільного медустанови;

Кваліфіковані фахівці;

Безкоштовні консультації та лікування.

Все ж не варто забувати про те, що є і мінуси. Додзвонитися в реєстратуру часом дуже важко, великі черги, певні години прийому лікаря, які не завжди зручні, застаріле обладнання і не тільки. Великий потік пацієнтів не дає можливості лікаря приділити достатньо уваги кожному хворому. Тому прийом проходить в поспіху і без розгляду будь-яких нюансів перебігу захворювання.

Приватні медичні центри: плюси і мінуси.

Переважна більшість приватних офтальмологічних клінік вже давно всім відомі. Вони встигли себе зарекомендувати і заслужили високу репутацію. У приватній клініці ніколи немає великих черг, графік роботи лікаря дуже зручний, персонал дуже привітний і уважний, кабінети оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє виявити захворювання навіть на початковій стадії розвитку. До мінусів можна віднести вартість послуг. Але це все цілком виправдано, якщо звернути увагу на якість послуг, що надаються, високу кваліфікацію лікаря і професійно обладнання.

Не можна не сказати, що як в державних, так і в приватних клініках можна зіткнутися з непрофесіоналізмом, байдужим ставленням і небажанням допомогти пацієнтові. У той же час, в тому і в іншому медичному закладі можна отримати кваліфіковану медичну допомогу і повернути собі втрачений зір.

Якщо вам необхідно провести не просто лікування, а операцію по відновленню зору, і ви все ще сумніваєтеся - поспішіть заглянути в інтернет. Ви зможете ознайомитися з усією необхідною інформацією щодо медперсоналу, вартості послуг, почитаєте про обладнання, яке застосовується. Відгуки пацієнтів допоможуть зробити вам остаточний вибір.

Куди звернутися

Однозначно слід звертатися в клініку з хорошою репутацією, оснащеної сучасним обладнанням, з кваліфікованими офтальмологами і прийнятними цінами. У клініці зору «Окулюс» у Львові Ви зможете не тільки пройти діагностику зору, але і зробити лазерну корекцію зору.

Персонал клініки

В клініці «Окулюс» працюють провідні фахівці України. Багаторічний досвід роботи і велика кількість задоволених пацієнтів - наші вагомі переваги. Фахівці завжди готові надати кваліфіковану медичну допомогу і надати всі необхідні консультації.

Устаткування

Центр оснащений найсучаснішим діагностичним і мікрохірургічним обладнанням, яке дає можливість виявити не тільки приховані захворювання, а й захворювання в початковій стадії розвитку. Точне діагностичне обстеження і професійний підхід до лікування дозволяють говорити про високий рівень послуг, що надаються.