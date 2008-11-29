Букет свежих цветов — традиционный универсальный

Букет свежих цветов — традиционный универсальный подарок, подходящий к любому случаю: календарному празднику, официальному торжеству, неофициальному, но значимому событию. Цветы преподносят в честь дня рождения и юбилея, свадьбы и рождения ребенка, их дарят артистам после премьеры и рядовых концертов и спектаклей. Подарив букет, можно выразить множество чувств, передать множество смыслов:

признаться в любви;

выразить благодарность;

попросить прощения;

передать восхищение красотой или способностями человека;

высказать сочувствие, соболезнования;

просто подчеркнуть свое хорошее отношение к одариваемому, порадовать его.

Нередко человек, желающий преподнести букет, не находит времени самостоятельно найти и выбрать подходящий в цветочном магазине, особенно в рабочее время. Заранее приобретать цветы — бессмысленно, они подвянут, утратят презентабельный вид.

Как поступить, чтоб цветочный подарок попал к адресату своевременно? В век интернета поможет онлайн сервис доставки цветов. В чем преимущества такого решения?

Каталог цветочного сервиса https://flowers.ua/ru/bukety-tsvetov предоставляет огромный выбор вариантов букетов, уместных в каждом определенном случае с учетом личности адресата. В каталоге товара найдутся композиции для:

жены,

матери,

возлюбленной,

дочери,

первого свидания,

невесты,

коллеги по работе,

уважаемого начальника,

любимого артиста,

учителя,

еще множество вариаций великолепных цветочных композиций.

Заказчик заранее знает, какой товар получит. Если существуют затруднения с выбором, имеющиеся предложения не удовлетворяют, достойный сервис предоставляет возможность сделать индивидуальный заказ: профессиональный флорист соберет композицию, учитывая пожелания клиента.

Экономия сил, нервов, времени, средств

Недостаточно пожелать подарить прекрасный букет — его требуется подобрать. Важны цвет и форма композиции, количество цветков, оформление. Даже в нескольких офлайн магазинах может не найтись желаемого варианта. Интернет сервис доставки позволяет вдумчиво изучить весь ассортимент в удобное время.

Цены онлайн-сервисов выгодно отличаются от цен офлайн магазинов и палаток — они более доступны. Владельцам флористических интернет салонов не приходится оплачивать аренду торговых площадей, следовательно, эти финансовые затраты не включаются в стоимость композиций.

Гарантия свежести и качества

В офлайн магазине велика вероятность приобрести залежалый товар — несвежий букет, готовый осыпаться прямо в руках. Онлайн сервисы доставки исключают этот риск — они дорожат репутацией в глазах постоянных клиентов. Мастера-флористы, получив заказ, собирают композицию из свежих цветов по желаемому шаблону.

Комфортные условия оплаты и доставки

Заказав букет в режиме онлайн, клиент выбирает удобную форму оплаты (как правило, указывается несколько возможностей оплатить заказ) и условия доставки в любую точку земного шара в нужное время. Доставка производится оперативно, курьеры перевозят товар при комфортной для растений температуре — даже в зимний сезон подарок дойдет до адресата в идеальном состоянии. Доставляя букет зимой самостоятельно, даритель рискует заморозить его— роскошная композиция превратится в однодневку.

Возможность устроить сюрприз

Сервис онлайн доставки цветов предоставляет бесценную возможность преподнести букет анонимно. Достаточно обговорить условие заранее — и курьерская служба сохранит инкогнито заказчика.

Бонусы расширенного сервиса

Авторитетный флористический онлайн салон предоставляет возможность заказа букетов с особенным оформлением и дополнительных подарков:

цветочных корзин;

цветов в коробках;

фруктовых корзин;

наборов конфет;

сувениров, мягких игрушек;

шаров.

Надежный сервис Flowers UA в Украине

Flowers UA – профессиональный и оперативный сервис онлайн доставки цветов и подарков по Украине и миру. Поддержка клиентов в круглосуточном режиме, команда высококвалифицированных флористов, ассортимент на любой бюджет, оперативная доставка курьерской службой строго в указанное время, свежий качественный товар, выгодные акции!

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