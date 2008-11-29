Водохресні купання: починати підготовку потрібно було влітку

Медики попереджають, що купання в студеній воді може нашкодити здоров'ю.

Відсутність в соцмережах фотографій себе в купальнику на тлі замерзлої на Водохреща річки в наші дні вже, вважай, моветон: занурюватися в крижану воду 19 січня стало модним навіть серед тих, хто до релігії байдужий. Медики такі забави серед людей непідготовлених не схвалюють, кажуть, що це занадто великий стрес для організму.

"Для подібних процедур є ряд протипоказань: хвороби серцево-судинної системи, гіпертонія, порушення кровообігу, різні запальні процеси в організмі, інфекційні хвороби, захворювання дихальних шляхів і бронхів. Викид адреналіну, спазм судин, підвищення артеріального тиску - цілком звичні його наслідки. Тому таке купання може стати причиною гіпертонічного кризу навіть у молодих і відносно здорових людей ", - відзначають фахівці Харківського обласного центру здоров'я.

За словами медиків, категорично не можна в ополонку дітям, яких не гартували, та й дорослим готуватися до занурення потрібно було за півроку.

"Загартовування - це довгий і кропіткий процес, який ні в якому разі не починається з екстремальних заходів. Підготовку до Водохресного запливу потрібно починати ще влітку, продовжувати восени: багато плавати, приймати ванну, поступово знижуючи температуру води, тобто гартувати організм", - пояснюють в Центрі здоров'я.

Поради новачкам, які вирішили зануритися в крижану воду

Побільше червоних овочів і фруктів

- Раджу побільше налягати на червону і помаранчеву їжу - за китайським вченням саме червоні і помаранчеві овочі відповідають за енергію печінки, яка допомагає вироблятися гемоглобіну, покращуючи кровотворення, - говорить к.м.н. лікар-невролог Віктор Косс. - А хороший кровообіг дуже важливо для купання в крижаній воді. І - ніякого алкоголю! Він створює оманливе відчуття тепла, порушує контроль над власним станом.

У воді - не довше 15 секунд!

- Я вважаю, що холодна вода - найкращі ліки від усіх хвороб, починаючи від ГРВІ, закінчуючи остеохондрозом, - коментує д.м.н. лікар-кінезітерапевт Сергій Бубновський. - Щоденне на кілька секунд пірнання з головою в холодну ванну різко покращує самопочуття, прискорює кровотік. Але всього цього можна досягти при одній обов'язковій умові - вплив холоду має бути короткочасним - не більше 10 - 15 секунд! Як у ванній, так і в ополонці. Ще дуже важливо, щоб ноги знаходилися в теплі до самого занурення.

Розітріться

- Після того як поринули, потрібно обов'язково гарненько розтертися, - рекомендує Віктор Косс. - Починайте з голови, щоб поліпшити кровообіг, і плечей. Потім розітріть поперек, ікри і ступні. В обов'язковому порядку потрібно повернути хороший кровообіг в ноги.

- Якщо ноги замерзли, то обов'язково їх відігрійте, розітріть з силою, надіньте теплі в'язані шкарпетки, постарайтеся відразу ж зануритися в тепло, - додає Сергій Бубновський. - Після ополонки краще відразу випити склянку гарячого чаю, можна з імбирем або медом, а ось вже вдома можна прийняти і чарочку в честь свята.

Важливо!

Протипоказань до пірнання в крижану воду не дуже багато, але вони все ж є:

ГРВІ (температура);

цукровий діабет;

гіпертонія (і тиск вище 140);

запальні захворювання нирок, жовчного міхура і інших органів.

Правила ідеального запливу

Не вживайте спиртне в цей день. Прийом алкогольних напоїв порушує природну терморегуляцію організму з усіма наслідками. Адже спиртні напої заважають людині адекватно оцінити свій стан, і це може привести до переохолодження.

Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, перед купанням можна зробити пробіжку, надівши мінімум одягу, зробити розминку.

Підходити до ополонки треба в зручній, неслизькому і легкознімному взутті.

Перш ніж увійти в воду, потрібно змочити обличчя, руки, ноги, груди, живіт і спину і тільки потім зануритися по шию, після чого посилено плисти брасом.

Не варто занурюватися з головою або пірнати, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку.

Контакт з низькою температурою повинен бути вкрай мінімальним, в межах 20 секунд, не більше, щоб не допустити серйозного переохолодження організму.

Ретельно вибирайте місце для купання. Потурбуйтеся, щоб на місці купання були медики і рятувальники.