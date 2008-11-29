МЗС Німеччини: "Північний потік-2" вже не зупинять навіть санкції США

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вже не зупинять навіть санкції США, заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас (Heiko Maas).

"Цей проект не зірве вже ніхто. Санкції США можуть привести до виходу з нього західних компаній, в тому числі німецьких концернів. Це, однак, не призведе до згортання проекту. В такому випадку Росія реалізує його в поодинці, і тоді вже ніхто не буде мати впливу на збереження транзиту газу через Україну ", - заявив глава МЗС Німеччини, якого цитує Deutsche Welle.

США звинувачують Європу в тому, що, купуючи російський газ, європейці занадто залежні від Росії, яка знаходиться під санкціями. У США пропонують європейцям купувати американський СПГ.

В даний час за участю ЄС ведуться переговори про збереження українського транзиту після запуску "Північного потоку-2".

"Ці переговори, втратять сенс, якщо США введуть санкції і росіяни самостійно добудують газопровід", - попередив Мас. Третина газопроводу "Північний потік-2" протяжністю 1,2 тис. км вже побудована.

Німеччина: загрози США ввести санкції проти "Північного потоку-2" - провокація

Посол США в ФРН Річард Гренелл тижнем раніше розіслав німецьким компаніям, які беруть участь в будівництві газопроводу, листи з погрозами санкцій. Ці дії США викликали обурення в німецьких політичних колах.

"Не моя справа говорити послам, що їм дозволено, але самі Сполучені Штати повинні вирішити, чи відповідає подібний стиль профілювання інтересам США", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу в рік будується паралельно діючому "Північному потоку" такої ж потужності від узбережжя Росії по дну Балтійського моря до узбережжя Німеччини для газопостачання країн Європи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель багаторазово підкреслювала, що Берлін розглядає "Північний потік-2" як комерційний, проте при цьому вона пов'язує його виконання зі збереженням транзиту російського газу через Україну.