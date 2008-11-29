Заможні європейці спішно залишають Велику Британію

До Брекзіта залишилося 75 днів, і зростаюча ймовірність Брекзіта без угоди змушує багатьох європейців, які побудували свої будинки у Великобританії, виїжджати з країни.

Ентоні Уорд Томас, засновник однойменної фірми, яка спеціалізується на переселенні за кордон, в 2018 р став свідком 296 переїздів з Великобританії, зростання на 82%. Улюблені напрямки - Париж, Брюссель, Цюріх і Женева, а також Південна Франція і Майорка.

І це реакція не стільки на сам Brexit, скільки на результати переговорів і стурбованість тим, що Джеремі Корбін може стати прем'єр-міністром, зазначив Уорд Томас. Його клієнти, як правило, заможні, вони мають в своєму розпорядженні не менше 5 млн фунтів стерлінгів ($ 6,4 млн). В основному це громадяни ЄС, які переїжджають зі своїми сім'ями, включно з пенсіонерами, яким потрібен більш теплий клімат. Також його клієнти воліють "більш стабільні" політичні системи, сказав він.

Відтік населення може прискоритися після відхилення угоди Терези Мей по Brexit. За словами Уорда Томаса, тепер, коли не видно кінця цієї саги, люди змушені приймати рішення, які докорінно змінюють їхнє життя. Популярні напрямки також включають британські володіння на Нормандських островах, в яких не застосовується податок на спадок. За словами Джо Стоддарта, директора Locate Guernsey, у другому півріччі 2018 року кількість запитів на переїзд зросла більш ніж на 50%.

За словами Франческо Тесі, консультанта Lionard Luxury Real Estate, Італія також стала місцем тяжіння для всіх, хто поспішає покинути Великобританію. Раніше країна була в центрі уваги в основному для власників вторинного житла.

"Тепер це менеджери хедж-фондів або підприємці, - зазначає Тесі. - Вони купують будинки, переїжджають з сім'ями з Великобританії, продовжуючи працювати кілька днів на тиждень, коли їм це необхідно, в Лондоні, вся інша робота виконується віддалено".

Уорд Томас, який також організовував переїзди Піппи Міддлтон, сестри герцогині Кембриджської, зазначив, що поки не видно різке зростання корпоративних переміщень. Незважаючи на те що багато фірм вважають, що вихід принесе катастрофічні наслідки для їх операцій в Великобританії, деякі починають прораховувати можливий варіант для подібних кроків.

"До нас вже звернулися ряд організацій, щоб з'ясувати, чи зможемо ми їм допомогти в цьому питанні", - зазначив підприємець, в чиїй фірмі 110 вантажівок, а річний обсяг продажів становить 35 млн фунтів ($ 45 млн) і витрати близько 3 тис. фунтів за поїздку.

Продовження відтоку громадян ЄС стало б поштовхом до різкого розвитку галузі після трьох років млявого зростання, що, на думку Британської асоціації перевізників, стало наслідком реакції людей, які очікують результатів Brexit.

Безумовно, найостанніші офіційні дані за квартал аж до червня показують чистий приплив мігрантів до Великобританії з ЄС, хоча розрив скоротився до самого мінімального значення за останні 6 років.

Brexit також звинувачують в спаді цін на нерухомість в Лондоні. Хоча це може зупинити деяких людей, які зібралися переїжджати, оскільки у тих, хто виставляє будинки на продаж, вкрай низькі шанси на продаж нерухомості за останні 10 років.

Уорд Томас, проте, сказав, що невизначеність, що зберігається навколо Brexit може ще більше підвищити попит, збільшуючи шанси приходу до влади Лейбористської партії Корбина з його обіцянками перерозподілити добробут.