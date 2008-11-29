Києво-Печерська і Почаївська Лаври будуть належати українській церкві

Патріарх Філарет вірить, що Києво-Печерська Лавра і Почаївська Лавра будуть належати українській церкві, а не російській.

На питання, якими методами держава повинна повернути ці святині, патріарх відповів: "Насильство ми відкидаємо відразу, тільки законними методами. Рада прийняла механізм, як громада може перейти в Українську православну церкву. Вони повинні, користуючись цим законом, зібрати братію".

Філарет вважає, що зібратися братію "обставини змусять".

"Якщо вони повинні перереєструватися в Російську православну церкву, а вони не захочуть, тоді вони не будуть мати права юридичної особи. А без права юридичної особи - позбудуться багато чого", - сказав він.

На уточнення, чи йде мова, зокрема, і про Лавру, патріарх відповів: "У тому числі і її. Доведеться. Бог створить умови, і їм доведеться. І я в це вірю і переконаний, що це буде. Тому що це святиня українська і повинна належати українській церкві, а не російській ".

Також Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет (Денисенко) повідомив, що українська церква підтримує зв'язок із Службою безпеки України, але нічого не погоджує.

"Спілкуємося, але нічого не погоджуємо. У нас є з ними контакти, але між тим КДБ і нинішнім СБУ колосальна різниця", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "1 + 1" в неділю.

За його словами, в радянський період спецслужби втручалися в справи церкви. І сам Філарет визнав, що співпрацював з КДБ, але на людей не доносив.

"Ми вільні і можемо робити те, що їм не подобається", - додав він.

Відповідаючи на питання про свою роль в житті нинішньої ПЦУ, патріарх зазначив, що буде продовжувати брати участь в розвитку церкви.

"Сьогодні предстоятелем української православної церкви є митрополит Єпіфаній, але я не відмовляюся від участі в розвитку української церкви ... і як член Синоду, і як патріарх. Я невизнаний патріарх для світового православ'я, але для України я патріарх", - пояснив він.