Тур выходного дня Киев-Вроцлав, а почему бы и нет?

Особенности Вроцлава или что полезно знать перед поездкой

Вроцлав входит в четверку самых больших городов Польши, находится недалеко от границы с Германией. По мнению туристов, Вроцлав гостеприимный, уютный и даже романтичный. Польша является соседней страной, потому добраться до Вроцлава быстро и без пересадок на самолете рейсом Киев Вроцлав. Полет длится меньше двух часов и можно по прибытию окунуться в атмосферу средневековой сказки, гуляя по вроцлавским улочкам.

Для раздумывающих над вариантом поездки, небольшой перечень преимуществ, почему стоит лететь:

Невероятно уютный исторический город с особой атмосферой;

Билеты на самолет часто дешевле, чем в какой-то из городов Украины, единственно нужно мониторить и сравнивать расценки;

Идеально для посещения на пару дней, для особо активных возможно совмещение с поездкой в другой польского города;

Еще причиной посещения могут стать музыкальные фестивали в весенне-летний период;

За всю историю Вроцлав был то чешским, то немецким городом, синтез нескольких культур наложил свой отпечаток на жизнь города;

Хоть это и европейский город, но в Польше цены на еду, транспорт и развлечения самые доступные;

Гордостью города является аеропорт Wroclaw Nicolaus Copernicus Airport, производящий впечатление на туристов, соответствует европейским нормам и имеет четкую организацию.

Погода в городе несколько специфична и обусловлена его расположением. Находится на 4 реках, разбит на множество островов, поэтому Вроцлав называют городом мостов. Следует смотреть погоду перед полетом, погода несколько отличается от украинских городов. Весной в городе часто идут дожди, это нужно учесть, выбрав самый благоприятный период.

Чем привлекателен Вроцлав

Помимо того, что можно найти и купить невероятно дешевые авиабилеты во Вроцлав с Киева, этот город привлекателен для ознакомления с величественной исторической архитектурой и достопримечательностями города.

Южную часть города украшают горные пейзажи, круглогодично туристы посещают горы Судеты. Для гостей рекомендовано посещение ботанического сада, Щитницкого парка и знаменитых «епископских садов». Гуляя по уютным улочкам Вроцлава можно заметить фигурки гномов, придающий особый колорит. Порою они находятся в самых неожиданных местах. В городе насчитывает 300 фигурок, их любят туристы, в виде гномов можно купить сувенир на память. Гномы настолько популярны, что у них есть свой сайт.

Ратуша, Рыночная площадь, костел святой Елизаветы, Университетский костел с невероятной красотой внутри, Hala Stulecia с поющим фонтаном – это все входит в список того, что нужно посмотреть в первую очередь. Sky Tower – самое высокое место для обзора. Если поездка запланирована с детьми, то не стоит забывать о знаменитом зоопарке Wroclaw Zoo с его экзотическими птицами и разнообразными животными, а еще изумительным ландшафтом. Имеется в городе и аквапарк со специально отведенными для детей площадками и бассейнами.

При посещении кафе и ресторанов здесь можно найти заведения с европейской и восточной кухней. Что качается местной еды, то блюда здесь сравнивают с чешской и немецкой кухней, только вкуснее.

Перечисленных доводов и преимуществ более, чем достаточно для посещения этого чудесного польского города. Плюс каждый откроет во время поездки свои плюсы и особенности, но точно останется доволен проведенными выходными.