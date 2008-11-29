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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Тур выходного дня Киев-Вроцлав, а почему бы и нет?
Особенности Вроцлава или что полезно знать перед поездкой
Вроцлав входит в четверку самых больших городов Польши, находится недалеко от границы с Германией. По мнению туристов, Вроцлав гостеприимный, уютный и даже романтичный. Польша является соседней страной, потому добраться до Вроцлава быстро и без пересадок на самолете рейсом Киев Вроцлав. Полет длится меньше двух часов и можно по прибытию окунуться в атмосферу средневековой сказки, гуляя по вроцлавским улочкам.
Для раздумывающих над вариантом поездки, небольшой перечень преимуществ, почему стоит лететь:
Погода в городе несколько специфична и обусловлена его расположением. Находится на 4 реках, разбит на множество островов, поэтому Вроцлав называют городом мостов. Следует смотреть погоду перед полетом, погода несколько отличается от украинских городов. Весной в городе часто идут дожди, это нужно учесть, выбрав самый благоприятный период.
Чем привлекателен Вроцлав
Помимо того, что можно найти и купить невероятно дешевые авиабилеты во Вроцлав с Киева, этот город привлекателен для ознакомления с величественной исторической архитектурой и достопримечательностями города.
Южную часть города украшают горные пейзажи, круглогодично туристы посещают горы Судеты. Для гостей рекомендовано посещение ботанического сада, Щитницкого парка и знаменитых «епископских садов». Гуляя по уютным улочкам Вроцлава можно заметить фигурки гномов, придающий особый колорит. Порою они находятся в самых неожиданных местах. В городе насчитывает 300 фигурок, их любят туристы, в виде гномов можно купить сувенир на память. Гномы настолько популярны, что у них есть свой сайт.
Ратуша, Рыночная площадь, костел святой Елизаветы, Университетский костел с невероятной красотой внутри, Hala Stulecia с поющим фонтаном – это все входит в список того, что нужно посмотреть в первую очередь. Sky Tower – самое высокое место для обзора. Если поездка запланирована с детьми, то не стоит забывать о знаменитом зоопарке Wroclaw Zoo с его экзотическими птицами и разнообразными животными, а еще изумительным ландшафтом. Имеется в городе и аквапарк со специально отведенными для детей площадками и бассейнами.
При посещении кафе и ресторанов здесь можно найти заведения с европейской и восточной кухней. Что качается местной еды, то блюда здесь сравнивают с чешской и немецкой кухней, только вкуснее.
Перечисленных доводов и преимуществ более, чем достаточно для посещения этого чудесного польского города. Плюс каждый откроет во время поездки свои плюсы и особенности, но точно останется доволен проведенными выходными.
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