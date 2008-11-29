«Укрзалізниця» планує підвищити ціни на перевезення в 2019

«Укрзалізниця» планує підвищити ціни на перевезення в 2019 році через корупцію всередині компанії.

Про це повідомив експерт громадської кампанії «Євро-Патруль» В'ячеслав Коновалов.

«Укрзалізниця» не є збитковою компанією. Резерви корупційних схем в "Укрзалізниці" досягають близько 5 -10 мільярдів гривень. Якщо прибрати ці схеми, то не потрібно підвищувати тарифи. В «Укрзалізниці» скажена соціальна складова, яка тягне кілька мільярдів на рік, через що компанія нібито є збитковою. Соціальні витрати компанії має компенсувати держава », - сказав В.Коновалов.

За словами експерта, після чергового зростання тарифів, якість пасажирських перевезень поліпшуватися не буде.

«Нагадаю, що в« Укрзалізниці »неодноразово заявляли, що після чергового зростання покращиться якість пасажирських перевезень. Вони обіцяли закуповувати по кілька сот вагонів для пасажирських перевезень, а для перевезень зерна - зерновози. Але цього так і не відбулося. У підсумку українці змушені подорожувати в старих, небезпечних для життя вагонах. Тому не дивно, що на пасажирів падають полки. При цьому чиновник Станіслав Музиченко, який обіймає посаду Заступника директора Департаменту охорони праці та промислової безпеки, не бачить ніяких проблем в «Укрзалізниці», - резюмував В. Коновалов.

В 2019 році залізничний монополіст «Укрзалізниця» планує отримати більше 109 млрд гривень чистого доходу . Це може виявитися майже на 28% більше, ніж компанія очікує отримати за підсумками 2018 року. Відповідні розрахунки містяться в проекті фінплану УЗ, опублікованому на сайті компанії.

Левову частку цих коштів - понад 89 млрд гривень - УЗ планує заробити за рахунок перевезення вантажів. Отримати таку суму в компанії мають намір, в тому числі, за рахунок подорожчання вартості послуг. Протягом цього року пропонується чотири рази підвищувати тарифи на перевезення вантажів з урахуванням зростання цін на промислову продукцію в 2018 році (індекс цін виробників промпродукції). Зокрема, з 1 лютого на 16,6%, з 1 квітня - на 2,5%, з 1 липня - на 5% і з 1 жовтня - на 7,5%.

Доходи від перевезення пасажирів складуть куди більш скромну суму - близько 10,3 млрд гривень. Але «Укрзалізниця» розраховує на зростання вартості квитків з 1 квітня на 12%, і ще на 12% - з жовтня. Крім того, планує компанія і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.