Як зміниться нарахування субсидій з березня

Уряд анонсував нові зміни в монетизації субсидій вже в березні.

Як це буде виглядати на практиці.

В кінці 2018 року відбулося засідання Кабміну, на якому профільний міністр соціальної політики Андрій Рева презентував трьохетапну модель монетизації житлових субсидій. Тоді ж наголошувалося, що із загальної суми в 55 мільярдів гривень, передбачених в Державному бюджеті 2019 року на компенсацію субсидій, 20 мільярдів уряд вперше має намір виплатити субсідіантам "живими грошима".

Спочатку передбачалося, що на практиці отримати частину грошей у формі готівки, замість віртуальних рахунків, що компенсують комуналку, можна буде вже в травні, після закінчення опалювального сезону.

Але вже 16 січня цього року, спілкуючись з журналістами, міністр зазначив, що є задум розпочати цю роботу вже в березні. Швидше за все, коригування нарахування субсидій затвердять на найближчому засіданні уряду - в наступну середу.

При цьому очевидно, що поряд з новаціями збережеться і звичний - "віртуально-взаємозаліковий" спосіб компенсації витрат вітчизняних споживачів за використану воду, електрику, газ і тепло.

Почнуть в березні, а в травні - ще раз подумають.

Отже, вчора міністр Андрій Рева в спілкуванні з журналістами зазначив: "Була нарада у президента України за участю прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін, таких як" Укрпошта", "Нафтогаз ", Пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ. Було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже в готівковій формі з березня. Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили із 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати ", - розповів Андрій Рева.

Міністр пояснив, що паралельно буде запущено два механізми монетизації - готівковий і безготівковий. "Сьогодні у нас 4 мільйони одержувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень (в опалювальний період, - ред.). Це 6 млрд гривень на місяць будемо видавати готівкою", - уточнив Рева.

Щоб отримати реальні гроші на руки субсідіанти повинні витрачати послуг менше встановлених норм, на які нараховуються субсидії.

Практично всі користувачі соцмереж пов'язали передбачуване перенесення термінів монетизації з хронологією президентської виборчої кампанії. Чиновники та експерти в першу чергу звертають увагу споживачів на практичні аспекти отримання грошей в "живому вигляді".

Для цього всім субсідіантам необхідно буде надати документи про свої доходи і дати згоду на монетизацію субсидій, а після цього більшість процедур будуть здійснюватися переважно в автоматичному режимі. Споживач може контролювати цей процес, як за реєстром субсидій, розміщеному на порталі Мінсоцполітики, так і з особистих сетів Ощадбанку, куди будуть нараховуватися гроші на субсидії для подальшого переведення їх постачальникам ресурсів.

Щоб отримати реальні гроші на руки субсідіанти повинні витрачати послуг менше встановлених норм, на які нараховуються субсидії. Вони виглядають так:

для гарячої води - 1,6 куб. м;

для холодної - 2,4 куб. м;

електрику в будинках, оснащених стаціонарними електроплитами, - 110 кВт • год на сім'ю з однієї людини + 30 кВт • ч на іншого члена сім'ї;

плита газова при наявності гарячого водопостачання - 3,3 куб. м;

для опалення приватного будинку - 200 куб. м.

Більш детально з затвердженими нормами споживання можна ознайомитися на порталі Мінсоцполітики.

Координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко, коментуючи для Фокуса "свіже" бажання виконавчої влади внести коригування в практику нарахування субсидій, зазначила той факт, що грудневу постанову Кабміну не було опубліковане в офіційному виданні уряду - в газеті "Урядовий кур 'єр ", тому його можна розглядати лише як робочий документ. Ймовірно, після того, як на одному з наступних засідань Кабінету Міністрів в нього будуть внесені відповідні новації, остаточний варіант і з'явиться у пресі і стане підставою для вертикалі влади до його реалізації.

Також вона зазначила, що в чисто технічному плані алгоритм нарахування субсидії (кому саме будуть нараховуватися кошти на рахунки в Ощадбанку в першу чергу, як черговість або виплати будуть здійснюватися всім претендентам на субсидію відразу) - ймовірно - ще буде предметом дискусій чиновників і експертів перед прийняттям Постанови. І вже за її результатами буде прийнято остаточний документ.