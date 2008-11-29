Глибоке очищення шкіри: скраб, гоммаж або пілінг?

Навесні відбувається оновлення всього живого в природі. Те ж саме можна сказати і про нашу шкіру, якій також необхідне очищення. Коли відлущується верхній ороговілий шар, ми прискорюємо процес регенерації клітин, які починають ділитися і утворюють новий шар красивої, молодою шкіри.

Кератолічні засоби, такі, як ретинол, AHA і BHA-кислоти допомагають значно поліпшити зовнішній вигляд шкіри, яка піддалася процесу старіння.

Причини, за якими ми повинні відлущувати шкіру, різні.

Після холодної зими шкіра потребує додаткового зволоження і часто страждає від її нестачі. Навесні і влітку шкіра більше схильна до впливу підвищеної вологості і високої температури, що зазвичай призводить до збільшення виробництва шкірного жиру. Це також може стати причиною погіршення кольору обличчя і появи ознак фотостаріння.

Гормональні зміни в організмі також можуть вплинути на вашу ендокринну систему, створюючи гормональні коливання, які відбиваються на стані шкіри і призводять до появи непривабливого жовтуватого відтінку.

Правильна ексфоліація з використанням зволожуючого і сонцезахисного крему усуває всі ці небажані симптоми.

Ексфоліація (пілінг) – це процес відлущування відмерлих клітин за допомогою механічного або хімічного впливу з метою омолоджування і поліпшення зовнішнього вигляду шкіри. Регулярна ексфоліація стимулює кровообіг, покращує обмінні процеси і стимулює оновлення клітин шкіри.

Механічні пілінги, як правило, містять абразивні частинки, такі, як сольові або цукрові гранули, поліетиленовий кульки, подрібнену шкаралупу мигдалевого або волоського горіха, абрикосових кісточок і т. д.

Хімічні пілінги містять речовини, які не відлущують, а розчиняють або поглинають омертвілі клітини за рахунок дії АНА або ВНА кислот. Такі пілінги краще всього застосовувати під контролем косметолога і обов'язково використовувати сонцезахисний крем з SPF 30 і вище, так як деякі види кислот підвищують чутливість шкіри до ультрафіолету, що може спровокувати появу пігментних плям.

При виборі відлущуючого засобу важливо правильно визначити свій тип шкіри. Наприклад, для сухої, чутливої або вікової шкіри більше підійде гоммаж або ензимний пілінг, які не містять абразивних часток і не пошкоджують епідерміс. Для нормальної/комбінованої шкіри підійде будь-який вид пілінгу або скрабу, при його застосуванні не частіше двох разів на тиждень. Для жирної шкіри з розширеними порами і гіперкератозом процес злущення можна здійснювати як за допомогою механічних, так і хімічних пілінгів. Для такого типу шкіри краще всього підійде пілінг з вмістом саліцилової кислоти, яка ефективно видаляє ороговілі клітини шкіри, покращує колір обличчя і нормалізує розмір пір.

Система Obagi Nu-Derm включає продукти для злущення шкіри – Exfoderm і Exfoderm Forte (з АНА-кислотами), які глибоко очищають шкіру, посилюючи проникнення наступних засобів догляду і контролюють меланогенез завдяки входить до складу 4% гідрохінон.

Система Obagi 360 включає відлущуючий засіб Obagi 360 Exfoliating Cleanser, який містить зв'язаний папаїн і ретинол і підходить для щоденного використання і всіх типів шкіри.

Який би засіб для глибокого очищення ви не вибрали, важливо пам'ятати, що будь-який пілінг або скраб необхідно наносити на попередньо очищену шкіру, а потім обов'язково використовувати зволожуючий і сонцезахисний крем.

Регулярно очищайте шкіру, слідуючи правильній схемі свого щоденного ритуалу, що включає демакіяж, засіб для вмивання, пілінг і тонік-і ваша шкіра завжди буде випромінювати здоров'я і красу!