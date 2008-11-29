Порошенко полетить в Ізраїль підписувати угоду про Зону вільної торгівлі

Глава держави буде знаходитися в країні два дні.

Президент України Петро Порошенко 20 і 21 січня проведе в Ізраїлі. В рамках візиту глава держави зустрінеться з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, Прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху і спікером Кнесету Юлієм Едельштейном. Про це повідомили в прес-службі Адміністрації президента України.

- В ході візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль. Президент також проведе зустріч з Патріархом Єрусалимським Теофілом III, - сказано в повідомленні.

Переговори щодо Угоди сторони завершили ще 28 березня минулого року. Восени посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що угоду підпишуть через "пару тижнів", але якось не склалося.

Раніше Україна домовилася про Зону вільної торгівлі з Канадою. Відповідну угоду вже ратифікував Сенат Канади.

Президент України Петро Порошенко по телефону поговорив з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху про прискорення процесу створення зони вільної торгівлі. Експерти кажуть, що вже до кінця року угоду може бути підписано. Переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем ведуться ще з кінця 2015 року. Раніше планувалося укласти цей договір в першій половині 2016 року, але з незрозумілих причин цього не сталося.