Яких природних явищ можна чекати від 2019 року

Найспекотнішим в історії систематичних метеорологічних спостережень синоптики вважають період з 2015 по 2018 рік. 2019 й загрожує не тільки продовжити цей ряд, але і виявитися самим-самим! Глобальні температури, на думку кліматолога з Каліфорнійського університету Саманти Стівенсон, визначатиме Ель-Ніньо - температурні коливання поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану.

Ель-Ніньо вже досить сильно розігрів океан і відступати не збирається. На це природне явище кліматологи списують блокування ласкавих пасатів, замість яких приходять урагани, шторми і торнадо. У році, що минає, як пише National Geographic, такі катаклізми виникали навіть там, де раніше ніколи не бували.

Як бачимо факти говорять на користь метеорологів. У 2018-му вчені зафіксували майже 70 тропічних ураганів і циклонів, тоді як раніше їх кількість не перевищувала півсотні на рік. Шторми в буквальному сенсі змили в море п'ять невеликих островів, чого давно не спостерігалося.

За останні п'ять років площа багаторічних льодів скоротилася на 42%, а їх обсяг - на 40%. За попередніми розрахунками, Ель-Ніньо напевно триватиме до кінця лютого 2019 року, а може бути, увійде і в 2020-й. Землю, як один великий організм, буде продовжувати лихоманити.

Глобальне потепління несе похолодання

Тенденції до глобального потепління підтверджують і українські кліматологи. Ось тільки в найближчі роки воно нам обіцяє ... похолодання.

- Нинішня зима буде холоднішою, ніж попередні, ми це вже відчули за грудень, - говорить провідний науковий спеціаліст Інституту геофізики Світлана Бойченко. - І така тенденція збережеться в наступні роки. Літо теж не буде дуже спекотним. Ми також розраховуємо на збільшення кількості літніх опадів. Останні 10 років теплі місяці були досить посушливими, особливо серпень і вересень, але цей цикл вже завершується.

Аномальні явища, пов'язані з нагріванням планети, Україну не обійдуть стороною, але позначаться не так жорстко, як в жарких заморських країнах. Обіцяють шторми, короткочасні зливи як з відра, маленькі торнадо, які ми спостерігали цього літа в Сумській, Чернігівській, Рівненській областях, збільшать свою потужність, але руйнівної сили все ж не набудуть. Україні дістався такий шматочок Землі, де можна жити без страху перед катаклізмами і голодом.

Довга весна і коротке літо

Синоптики закликають не вірити народним прикметам - занадто багато змін в кліматі сталося з тих пір, як вони формувалися. Але на цю зиму передбачення метеорологів практично збігаються з висновками, які зробили на своїх спостереженнях наші давні предки. Пам'ятаєте, який сніг йшов 13 грудня - на Андрія Первозванного? Так ось, це до холодів.

Морозні дні обіцяла і заввідділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, коли в жовтні робила довгостроковий прогноз за 2019 рік. Правда, за оцінками метеоролога, холоди не будуть весь час тяжіти над нами - перепочинок дадуть відлиги. Різка зміна температур протягом одних тільки діб років п'ять як стала погодною особливістю України. І цьому виною знову воно - глобальне потепління.

Найхолоднішим періодом, за офіційними прогнозами, буде кінець грудня - початок січня. В окремих областях морози можуть досягати 20 градусів. Але друга половина першого зимового місяця обіцяє більш м'яку погоду. Не сильно "кусюча" обіцяє бути лютий, але може і обдурити очікування - цей місяць "лютий" хоч кілька разів за свій короткий вік та покаже характер.

Весна має настати в термін, але буде затяжною. Мартазінова радить планувати відпустку на липень - серпень, тому що травень і червень можуть бути прохолодними. Через зміни кліматичних умов в Україні літній і зимовий сезони скорочуються, а перехідні, тобто весна й осінь, продовжують свої температурні терміни.