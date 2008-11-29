У Вашингтоні визнали провальність антиіранської стратегії

Адміністрація Дональда Трампа провела попередню внутрішню оцінку політики "максимального тиску" на Іран і прийшла до висновку, що вона не працює, говориться в новій доповіді.

Дана оцінка може змусити Білий дім піти на крайні заходи, в тому числі створення кризової ситуації навколо інспекцій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що може підштовхнути Іран вийти з ядерної угоди, прогнозують деякі експерти.

"Поки мало доказів того, що адміністрація досягла поставлених цілей", - йдеться в підготовленому International Crisis Group (ICG) доповіді "На тонкому льоду" (On Thin Ice), який приурочений до третьої річниці іранської ядерної угоди.

"Попередня внутрішня оцінка адміністрації зробила висновок, що політика США до сих пір не добилася зміни поведінки Ірану і не спонукала Тегеран сісти за стіл переговорів", - зазначає ICG, посилаючись на високопоставленого чиновника в адміністрації США.

Рада національної безпеки і Державний департамент відмовляються відповідати на питання журналістів про проведений аналіз антиіранської політики. У той же час в Держдепі в черговий раз помітили, що "вихід адміністрації Трампа з катастрофічної угоди з Іраном, повторне введення жорстких санкцій і тривала кампанія максимального тиску змогли позбавити іранський режим мільйонів барелів і мільярдних доходів від нафти, які могли б бути використані для терористичної діяльності ".

Недостатній ефект кампанії по тиску на Іран може переконати адміністрацію Трампа, нарешті, активніше шукати підтримку серед європейських союзників, каже глава проекту ICG Iran і співавтор доповіді Алі.

У 2019 року всі відомі фактори ризику можуть загостритися. Результати торгових переговорів Китаю і США до сих пір невідомі, "цивілізований" Брекзіт з підписанням нового договору не гарантований.

Але Європа в даний час намагається переконати Іран дотримуватися ядерної угоду після виходу США і повторного введення американських санкцій відносно нафтового і банківського секторів Ірану в минулому році.

"Якщо ви подивитеся на діапазон кінцевих цілей, які мають на увазі різні люди в адміністрації - від протестів, які представляють екзистенціальну загрозу для режиму, до зміни поведінки і повернення іранців за стіл переговорів, - нічого з цього не відбувається", - заявив глава проекту ICG Iran.

"Іранська економіка знаходиться в скрутному становищі, але не в низхідній спіралі, - зазначає експерт. - Хоча кількість протестів в 2018 р було більше в порівнянні з попередніми роками, їх масштаб і розмах залишаються обмеженими".

Дуже турбує адміністрацію Трампа і той факт, що відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, яка затвердила в 2015 р ядерну угоду, формально відому як "Спільний всеосяжний план дій" (СВПД), ембарго на постачання звичайних озброєнь до Ірану має бути знято в 2020 р

"Якщо це станеться, то Іран зможе поліпшити свої оборонні можливості за допомогою російської і китайської зброї. У цьому випадку буде набагато складніше зупинити їх ядерну програму, - вважає глава проекту. - Залишилося не так багато часу, і немає ніякого способу перешкодити Раді Безпеки ООН скасувати ембарго, якщо СВПД збережеться ".

Слід зазначити, що МАГАТЕ в 13 звітах послідовно повідомляє про дотримання Іраном ядерної угоди з дня її укладення три роки тому.

Деякі члени адміністрації Трампа можуть спробувати спровокувати кризу між МАГАТЕ і Іраном, щоб змусити Іран вийти з угоди, прогнозує колишній американський парламентер щодо іранської ядерної угод, а нині професор Колумбійського університету Річард Нефью.

"Всі в адміністрації Трампа засмучені тим, що іранці продовжують посилатися на те, що МАГАТЕ в черговий раз заявило, що вони повністю дотримуються своїх зобов'язань, - говорить Нефью. - Найгірший сценарій для них, чесно кажучи, якщо кампанія тиску завдасть будь то збиток, але не скине режим, і іранці не вийдуть з СВПД. Вони залишаться з іранським дотриманням, з несуттєвим списку санкцій тиском, і Вашингтону доведеться відповісти на важливе питання: що тепер? "

У той же час будь-які зусилля Білого дому політизувати процес інспекцій МАГАТЕ викличе серйозну заклопотаність у світі, вважає експерт Асоціації з контролю над озброєннями Келсі Девенпорт.

"МАГАТЕ чітко заявляє, що інспектори мають доступ до всіх об'єктів в Ірані, які вони запитують, - каже Девенпорт. - Збереження незалежності МАГАТЕ має вирішальне значення для цілісності агентства. Політизація процесу інспекцій підірве довіру до цієї важливої міжнародної організації".