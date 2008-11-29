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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Вища освіта в університетах Варшави – що потрібно знати
Практично перед кожною цілеспрямованою молодою людиною і його батьками стоїть проблема отримання вищої освіти, яка буде конкурентоспроможною в сучасних умовах і дасть можливість успішного просування по кар'єрних сходах не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. Навчання в Польщі http://go2study.com.ua/ - це хороший старт успішної і перспективною кар'єри!
Тим, хто хоче отримати знання високого рівня і в результаті знайти роботу з високою оплатою праці, варто задуматися про вступ до ВНЗ в Варшаві.
Ступені освіти
Польська держава входить в Європейський союз, тому вища освіта має Болонську систему, як і в інших країнах Європи.
Навчальний рік в польських ВУЗах підрозділяється на два семестри, які закінчуються здачею сесії. На відміну від України, перші навчальні дні починаються першого жовтня. Другий семестр починається після новорічних канікул в лютому і триває приблизно до початку липня.
За кожен пройдений курс студенту видається певна кількість кредитів. До кінця навчання він повинен набрати не менше встановленого мінімуму цих балів, щоб отримати диплом.
Однією з переваг отримання освіти в університеті Варшави є те, що вона багато в чому схожа на українську систему. Завдяки цьому випускники шкіл можуть подати документи на вступ до ВНЗ відразу після отримання атестата.
Перший етап здобуття вищої освіти - бакалаврат. Навчання на цьому рівні триває від 6 до 8 семестрів в залежності від обраного студентом напряму підготовки.
Ті, хто хоче продовжувати навчання, йдуть в магістратуру. Тривалість отримання даного ступеня становить від 1 року до 2 років. Університети Варшави зараховують на магістратуру тільки тих, хто має диплом бакалавра як із Польщі, так і з України. При цьому студент має право вибрати нову програму навчання, але рекомендується, щоб вона була схожа з тією, що отримана раніше, інакше можуть виникнути проблеми з написанням тестів при подачі документів.
Після цього можна поступити в докторантуру, а по закінченню її випускник отримує науковий ступінь. Надалі йому дозволено займатися дослідницькою діяльністю або викладати.
На сьогоднішній день вищу освіту в Польщі можна отримати як на бюджетній (державній), так і на платній (комерційній) основі.
Етапи вступу до університету у Варшаві
Щоб вступити до ВНЗ, слід робити все згідно з інструкцією:
Переваги навчання в Варшаві:
Переваг навчання в Варшаві багато. Навіть з позиції цікавого і культурного проведення часу воно перебуває в найбільш виграшному становищі. Крім того, воно набагато краще і для встановлення ділових контактів, так як всі найбільші фірми або представництва розташовані саме у Польській столиці.
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