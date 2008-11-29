Космічна катастрофа може викинути Сонце з Чумацького Шляху

Через два мільярди років Чумацький Шлях зіткнеться зі своїм найбільшим супутником. Можливо, що сім'я Сонця при цьому виявиться викинутою з Галактики. Сам же Чумацький Шлях, як не дивно, в результаті катастрофи "повернеться до нормального життя".

Такий висновок зроблено в науковій статті, опублікованій в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society групою на чолі з Маріус Котанов (Marius Cautun) з Даремського університету у Великобританії.

У Чумацького Шляху є незвичайно великий супутник - Велика Магелланова Хмара (БМО). Він знаходиться приблизно в 163 тисячах світлових років від Галактики і зблизився з нею лише 1,5 мільярда років тому. Раніше астрономи припускали два сценарії подальшої долі цієї зоряної системи. БМО може залишитися на орбіті навколо Чумацького Шляху або, завдяки своїй високій швидкості, полетіти в міжгалактичні далі.

Однак нові виміри показують, що маса цієї галактики спочатку недооцінювалася. Як з'ясувалося, в ній в два рази більше темної матерії, ніж вважалося раніше.

Автори зробили обчислення, щоб з'ясувати, як виглядає можливе майбутнє БМО з урахуванням нових оцінок його маси. Результати вражають: схоже, вже через два мільярди років ця галактика вріжеться в Чумацький Шлях. Ця катастрофа трапиться в чотири рази раніше, ніж обіцяне нашій зоряній системи зіткнення з Туманністю Андромеди.

Існує невелика ймовірність того, що ми (Сонячна система - прим. Ред.) не зможемо залишитися неушкодженими після зіткнення двох галактик, яке може викинути нас з Чумацького Шляху в [навколишній] космос.

Втім, людям, що з'явився всього кілька сот тисяч років тому, навряд чи варто турбуватися про настільки віддаленої катастрофи.

Що ж стосується долі Чумацького Шляху, то зіткнення, так би мовити, "призведе його в норму". Сьогодні наша рідна зоряна система має кілька деталей, нетипових для спіральних галактик. Це незвично маленька центральна чорна діра, а також розріджена і бідна важкими хімічними елементами сферична складова (гало) Галактики. Ще однією "аномалією" є наявність такого великого супутника, як БМО.

Грядущий катаклізм вбиває одним пострілом (точніше, зіткненням) всіх чотирьох зайців. Маса центральної чорної діри за рахунок припливу міжзоряного газу збільшиться майже у вісім разів. Зірки БМО, а також світила, що вилетіли з диска Чумацького Шляху, поповнять його гало. В результаті маса сферичної складової збільшиться уп'ятеро, а вміст важких елементів досягне типових значень. Ну і, само собою, перестане існувати надто великий супутник. Загалом, це як раз той випадок, коли, щоб прийти в норму, потрібна хороша струс.