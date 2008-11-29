Використання негормональних засобів в період менопаузи

Клімакс - це не хвороба, а незворотній стан організму, який обумовлений природним процесом старіння. Це дуже складний період для жінок зрілого віку. Приблизно в середині п'ятого десятка він вперше починає даватися взнаки. Але це при нормальному перебігу, а буває так, що жінку долають зміни до сорока або вже після шістдесяти. Такі відхилення спостерігають при ранньому або пізньому клімаксі.

Клімактеричний синдром проходить в три етапи:

Перший зветься передменопаузою. Менструальна функція в цей час ще присутня, але вона зазнає істотних змін. Спочатку це стосується циклічності, яку складно передбачити. Тобто одні жінки протягом кількох тижнів потерпають від місячних, не встигаючи міняти засоби інтимної гігієни, а іншим достатньо щоденних прокладок.

На другому етапі з назвою менопауза, більше не спостерігається менструацій протягом одного року.

Постменопауза - це третій етап, який визначається при повній відсутності місячних протягом останніх трьох років. Він може тривати до кінця життя, а його симптоми стають дедалі небезпечнішими.

Причиною клімаксу є гормональна перебудова, яка проходить у кожної жінки повністю індивідуально. І сила впливу на ендокринну залозу, центральну нервову систему і серцево-судинний апарат, залежить від багатьох факторів, які притаманні певній жінці.

Ускладнення бувають у тих, у кого нездорова життєва позиція, хто мало рухається, живе в неблагополучній з боку екології місцевості, відрізняється пригніченою психікою і страждає від інших складних захворювань.

Завдяки особливостям організму і впливу зовнішніх або внутрішніх подразників, клімактеричний розлад може мати сильно або слабо виражений характер. Але якщо ускладнення все ж поширилися на нервову, серцеву або ендокринну систему, то поведінка стане мало контрольованою навіть для господарки. Надмірна збудливість, головний біль, плаксивість, депресивний стан, почуття незахищеності і страху, запаморочення, сонливість через порушення сну, серцеві болі і прискорене серцебиття, пітливість, припливи ознобу і жару - це список того, що може спонтанно з'явитися і мучити жінку. Дисфункція деяких систем призводить до порушення обмінних процесів, і тягти за собою непередбачене схуднення або ожиріння. Активуються так звані вікові хвороби - гіпертонія, цукровий діабет, емоційні розлади.

Клімактеричний синдром супроводжується перепадами настрою, іноді маткові кровотечі, незважаючи на припинення менструації.

Які ж негормональні засоби допоможуть при клімаксі?

Саме негормональні засоби в період менопаузи отримали позитивні відгуки фахівців. Вони здатні не тільки зняти основні симптоми меностаза, а й зміцнити імунну систему в цей непростий період. Таблетки Феміност уро створені на основі рослинних екстрактів практично не мають протипоказань і застосовуються для полегшення клімактеричного синдрому у пацієнток, яким заборонена ЗГТ. Кращі негормональні медикаменти, які отримали хороші відгуки лікарів і людей.

Найчастіше негормональні медикаменти призначаються ще в період передклімаксу, коли тільки починають спостерігатися збої менструального циклу. Дана терапія дозволяє продовжити функцію яєчників, а значить молодість і добре самопочуття. Саме в аптеці компанії Альго-Фарм такі засоби завжди є в наявності, а головне що вони дійсно полегшують самопочуття, зміцнюють імунітет і поліпшують загальне здоров’я жінки.

Якщо терапія починається вже на стадії коли припинилися менструації, для отримання ефекту пігулки потрібно пити досить тривалий час. В стадії з постклімаксом, коли функція яєчників повністю згасла, препарати допомагають впоратися з віддаленими проявами і попередити розвиток вікових захворювань.

Показання до застосування:

Припливи різної інтенсивності;

Підвищене потовиділення з ознобом;

Прискорене серцебиття;

Підвищення артеріального тиску;

Підвищена дратівливість;

Депресія;

Головні болі;

Нагрубання і болючість грудей;

Різкі перепади настрою;

Розлад сну.

Негормональні або рослинні препарати практично не мають протипоказань. Гінекологи відзначають, що вони добре переносяться пацієнтами і не мають побічних ефектів. Серед протипоказань можна виділити лише індивідуальну непереносимість компонентів, що трапляється найчастіше у людей схильних до алергічних реакцій.

Незважаючи на відносну безпеку негормональних медикаментів від клімаксу, призначати їх повинен тільки лікар. Доктор повинен провести ряд аналізів і обстежень, які виключать інші можливі причини нездужань, а також визначити рівень гормонів і тільки на підставі цих даних фахівець зможе підібрати ефективні саме для вас ліки.

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