Загроза економіці Туреччини

Турки з обуренням відреагували на загрозу президента Дональда Трампа зруйнувати їх економіку, якщо турецькі збройні сили будуть атакувати сирійських курдів. Навіть партії, які виступають проти плану президента Реджепа Тайіпа Ердогана провести військову операцію на північному сході Сирії, різко засудили слова глави Білого дому.

"За всю нашу історію ніхто ніколи не смів погрожувати Туреччині подібним чином", - заявив прес-секретар опозиційної "Республіканської народної партії" (РНП) Фаїк Озтрак.

В опублікованому в понеділок вранці твіті Трамп написав, що Сполучені Штати починають залишати Сирію, але продовжують знищувати залишки ІГ. Потім він несподівано міняє тему: "Якщо вони вдарять по курдам, то це розорить Туреччину економічно".

Першою офіційною реакцією на слова американського президента стала заява міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. "Ми не боїмося ніяких загроз. Економічними погрозами США нічого не доб'ються", - підкреслив глава турецького зовнішньополітичного відомства.

"Наша країна витримає голод і будь-які труднощі в боротьбі з тероризмом, як це було в Кут Ель-Амарі і Чанаккале в 1915 році", - сказав Чавушоглу, маючи на увазі битви, в яких Османська імперія перемогла Великобританію та її союзників у Першій світовій війні .

"Ми не схвалюємо подібну форму спілкування в Twitter. Стратегічні партнери не спілкуються через соціальні мережі", - заявив міністр. Він також додав, що два дні тому держсекретар Майк Помпео подзвонив йому і вони обговорили ситуацію в Сирії.

Турецький телеканал NTV назвав твіт Трампа "новим листом Джонсона", посилаючись на відоме послання президента Ліндона Джонсона прем'єр-міністру Ісмету Інонія в 1964 р Тоді Вашингтон закликав Анкару не вторгатися на Кіпр під час кривавих зіткнень між турецькими і грецькими кіпріотами.

Прес-секретар РНП Озтрак заявив, що його партія засуджує "будь-яку заяву, яка загрожує соціальному спокою і економіці нашої країни".

За його словами, "провідні держави повинні негайно покинути Сирію", явно маючи на увазі збройні сили Туреччини, Росії, Ірану і Сполучених Штатів.

"Необхідно поважати територіальну цілісність Сирії", - сказав він.

Тим часом, курдське населення Туреччини "вітає подібну міжнародну підтримку прав курдів", заявив Al Monitor глава зовнішньополітичного відомства прокурдської "Народно-демократичної партії" (НДП) Назмі Гур. 14 млн турецьких курдів Туреччини традиційно підтримують своїх етнічних братів в Сирії, Іраку та Ірані.

"Для нас важлива суть послання, - вказав Гур. - Хоча ми не можемо погодитися з тим, в якій формі Трамп її підніс. Недипломатичність і мова обурила турецьких політиків".

У своєму наступному твіті Трамп спробував збалансувати свою позицію: "Точно так само не хочемо, щоб курди провокували Туреччину". Але це доповнення не втішило турків.

Турецька ліра впала на 1,6% до 5,55 долара. Пізніше вона трохи зміцнилася, але все ще була вище 5,50, важливого психологічного рубежу для інвесторів.

Президент Ердоган неодноразово заявляв про намір ввести війська на північний схід Сирії для знищення сирійського курдського ополчення ( "Загони народного захисту"). Кілька днів тому представники турецької армії оголосили про завершення підготовки до цього наступу.

Анкара вважає "Загони народного захисту" терористичним угрупуванням, а США - основним компонентом сирійських демократичних сил, що борються з режимом Асада. Питання в тому, на що піде Трамп, якщо Туреччина все ж атакує сирійських курдів?

Економіст Джем Ойват не зміг назвати можливу реакцію Вашингтона, але "будь-які кроки", безумовно, негативно позначаться на турецькій економіці. Одна з головних проблем - сильна закредитованність приватного сектора країни, причому ці борги, як правило, деноміновані в американській валюті. "Якщо долар знову подорожчає по відношенню до турецької лірі, то це призведе до поглиблення економічної кризи в Туреччині", - прогнозує Ойват.