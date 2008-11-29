Китайський зонд провів перший біологічний експеримент

Можливість вирощувати рослини на Місяці має величезне значення для майбутніх довгострокових місій.

Китайський апарат "Чан'е-4", раніше зробив м'яку посадку на зворотному боці нашого природного супутника, успішно провів перший в історії людства біологічний експеримент на місячній поверхні. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на Центральне телебачення Китаю.

Апарат відправив фотографії з біологічного випробного навантаження. Як показують знімки, одне з насіння бавовни проросло. Як повідомляє китайське інформаційне агентство "Сіньхуа", у паростків бавовни хороше зростання.

Відзначається, що це перші паростки, які ростуть на Місяці після таких суворих випробувань навколишнього середовища як низька гравітація, сильна радіація і велика різниця температур.

До слова, фахівці відібрали для експерименту зразки шести біологічних видів, включаючи бавовну, картоплю, насіння ріпаку та відому рослину арабідопсис, а також мух-дрозофіл і дріжджі. Керівники місії спробують створити в млявому середовищі міні-біосферу, в якій на Місяці може з'явитися перша квітка.

Нагадаємо, що на початку 2019 року "Чан'е-4" успішно сів на зворотну сторону Селени. Апарат став першим зондом в історії, який здійснив посадку на стороні Місяця, яку ніколи не видно з Землі.

Після, апарат, що складається з посадкового модуля і ровера, за допомогою супутника "Цюецяо" (Queqiao) передав на Землю перші знімки поверхні Місяця, які він зробив з близької відстані.

Очікується, що "Чан'е-4" вивчить радіаційну обстановку на поверхні Селени і хімічний склад порід, виміряє температури місячних дня і ночі, спробує виявити запаси води під місцем примісячення, а також складе карту місячних глибин.

Додамо, що нинішня місія була б неможлива без досліджень, які здійснили радянські вчені в 1959-1960 роках. Завдяки їм була запущена станція "Луна-3", сфотографувала зворотний бік нашого супутника. За цим знімком була складена карта зворотного боку Селени.

Росток бавовни, вирощений на борту китайського апарата "Чан'е-4", не пережив настання місячної ночі. Відзначається, що навколишня температура опустилася до мінус 170 градусів за Цельсієм. Фахівці визнають, що не розраховували на тривалий експеримент.