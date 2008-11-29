Выбор розеток и выключателей в магазине электротоваров

Электротовары – классификация промышленных и бытовых устройств, предназначенных для передачи электрического тока. В интернет-магазине elektrovoz.com.ua устройства делятся на несколько классификаций:

Розетки и выключатели;

Кабельная продукция;

Электрические щиты;

Светодиодное освещение;

Электросчетчики;

Стабилизаторы напряжения;

Системы прокладки кабеля;

Низковольтное оборудование.

Рассмотрим категорию розетки и выключатели.

Розетки и выключатели, являются залогом надежного и безопасного управления электричеством. Торговая марка изделий гарантирует высокое качество исполнения. На сайте elektrovoz.com.ua в разделе розетки и выключатели представлен исключительно сертифицированный товар, таких производителей как «Schneider Electric», «LEMANSO», «ИЕК», «Horoz». Электротовары проходят тестирование на отсутствие заводского брака, перед каждой продажей.

Электирические розетки

Розетка является источником энергетического питания всех современных электробытовых приборов, техники. Для комфортных условий существования, абсолютно в любом жилом или рабочем помещении, присутствуют розетки и центральные выводы проводов, под освещение.

В Украине стандартами сетевого напряжения считаются: 220В, 380В.

Напряжение в 220В (однофазное), предназначается для работы мелких бытовых приборов (от мультиварок до холодильников машин).

Трехфазное напряжение в 380В, имеет более высокий уровень, способный питать крупные промышленные приборы (от дробилок до заводских станков).

Помимо уровня напряжения, при монтаже электричества в доме необходимо обратить внимание на качество проводки. Электропроводящий силовой кабель должен быть высоконадежным, негорючим. Специалисты рекомендуют использовать медную проводку, медь не имеет эффекта "воздушного окисления". За счет отсутствия временных повреждений изоляции, будет увеличиваться ее срок службы.

Что касается вида розеток, в наше время придуманы более новые и безопасные модели. Они несколько отличаются от стандартных типовых советских экземпляров. Например, розетки:

Для сетей среднего и слабого напряжения; С заземляющими контактами; Накладные с крышкой; С защитными шторками; С таймером.

Электрические выключатели

Выключатель - коммутационное устройство, отвечающее за замыкание размыкание электрической цепи. Оно выполняет роль «регулировщика» подачи напряжения к свето- и электроприборам. Стандартное устройство состоит из клавиши, рамки и цокольного механизма. Устанавливается выключатель в участок разрыва фазного провода, может быть накладным и вмонтированным в стену.

Выключатель - наружный элемент в системе подачи света, соответственно дизайн и удобство использования играют немаловажную роль.

Виды выключателей:

клавишные приборы;

шнурового типа;

кнопочные выключатели;

сенсорные;

приборы с дистанционным управлением;

выключатели с встроенными датчиками;

проходные или перекидные устройства.

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