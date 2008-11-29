Тетянин день: легенди і традиції

Тетянин день - один з найголовніших свят сучасних учнів та студентів.

25 січня - Тетянин день, який також відомий як День студента.

Через кілька днів після закінчення новорічних свят студенти відзначають Тетянин день або День студента. У 2019 він буде відзначатися 249-й раз. Але з чого ж все починалося? ..

Чому День Тетяни

Спочатку 25 січня в цей день шанували святу мученицю Тетяну. Вона народилася в знатній на ті часи римській сім'ї. З дитинства в ній виховували щиру і чисту віру в Бога. Відразу після досягнення повноліття вона стала служницею одного храму, де надавала посильну допомогу бідним і доглядала за хворими.

У 226 році Тетяну схопили в полон противники християнства. У полоні її змушували носити підношення ідолу, Тетяна ж, зберігши віру в Ісуса, постійно молилася, просячи про звільнення. За легендою, Бог почув молитви дівчини і наслав на храм з ідолом землетрус. Храм обрушився, а Тетяну звинуватили в насланні нещасть, після чого піддали безлічі тортур. В результаті всіх цих пригод дівчину стратили 25 січня.

Тетяну піддавали різним тортурам, однак вона виходила з них неушкодженою.

Чому День студента

12 січня 1755 рік (за старим стилем) російська імператриця Єлизавета Велика підписала декрет "Про заснування Московського університету". Указ на стіл імператриці поклав покровитель російської науки і культури Іван Шувалов. Вибір Шувалова упав на цю дату не випадково - указ був подарунком його матері Тетяні.

Проект нового університету Іван Шувалов розробляв разом з російським вченим і енциклопедистом Михайлом Васильовичем Ломоносовим.

Єлизавета Велика 25 січня 1755 року підписала указ про створення Московського університету.

У 1791 році в ім'я Святої мучениці Тетяни був також освячений храм Московського університету. З тих пір Свята Тетяна вважається покровителькою студентів і педагогів.

Традиції на Тетянин день

У цей день учні приймають вітання, в урочистій обстановці, від викладачів і керівників ВНЗ. При цьому студентам, які особливо відзначилися, вручають грамоти та подарунки, а найкращі учні удостоюються президентських поздоровлень.

Самі студенти в цей день традиційно загадують бажання під сонцем. Згідно з цим звичаєм, люди вилазили на найвищу точку в своїй окрузі і на відкритій сонячній місцевості загадували бажання.

Також в цей день печуть хлібний коровай, який згодом піддавався уважному "аналізу": якщо в середині є горбок, то коровай означає неодмінну удачу; ідеально гладке тісто мало на увазі спокійний і стабільний рік.

Під вечір студенти влаштовують масові гуляння, влаштовуючи феєрверки і радіючи до упаду.