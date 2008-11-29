Спецслужби беруть під купол. У Верховній Раді виросте кількість парламентських комітетів

Нардепи хочуть контролювати діяльність спецслужб і правоохоронних органів. Відповідний законопроект, розроблений за британським зразком, зареєстрований у Верховній Раді. Секретаріат Верховної Ради зареєстрував законопроект про парламентський контроль над діяльністю спецслужб і правоохоронних органів. Його співавтори: Андрій Левус, Сергій Висоцький (обидва з "Народного фронту") і Ганна Гопко (позафракційний депутат). 16 січня комітет з питань національної оборони і безпеки включив його в план розгляду на майбутню сесію. Відзначається, що документ розроблено на виконання положень Закону "Про національну безпеку України".

Згідно з текстом законопроекту, пропонується створити окремий комітет Верховної Ради, який буде забезпечувати контроль над діяльністю спеціальних служб і правоохоронних органів. Всі члени комітету, працівники секретаріату, а також позаштатні консультанти повинні мати допуск до державної таємниці вищого ступеня секретності. З цією метою комітет подає спецслужбам матеріали для проходження перевірки своїх співробітників у зв'язку з допуском їх до державної таємниці. Законопроект визначає, що спецслужбами держави є Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міністерства оборони, розвідувальний орган Державної прикордонної служби та Управління державної охорони. У свою чергу, до правоохоронних органів відносяться органи прокуратури, Національна поліція, Національна гвардія, Держприкордонслужба, військова служба правопорядку, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Державна кримінально-виконавча служба і підрозділи по боротьбі з контрабандою Державної фіскальної служби.

Всі члени комітету, працівники секретаріату, а також позаштатні консультанти повинні мати допуск до державної таємниці вищого ступеня секретності.

Основним завданням комітету є контроль за дотриманням законів в процесі забезпечення національної безпеки і правоохоронних функцій. А також дотримання конституційних прав, свобод та інтересів громадян суб'єктами сектору безпеки і оборони або при здійсненні провадження кримінальних справ. Чи підпадає під парламентський контроль перевірка витрат бюджетних коштів вищевказаними структурами?

З метою здійснення покладеного контролю комітет має право викликати і опитувати осіб, що мають відношення до отриманих фактами скарг про правопорушення; право звертатися до процесуального керівника досудового розслідування у кримінальних справах. Членам комітету, в тому числі працівникам секретаріату, пропонується надати доступ до приміщень і технічних засобів контрольованих органів без попереднього повідомлення їх керівництва. Також надається право відбирати інформацію, необхідну для розгляду справи, або опитувати співробітників. Опиняться під контролем кадрові зміни в спецслужбах і правоохоронних органах. Їх керівники будуть подавати до комітету інформацію про призначення або звільнення своїх заступників, керівників самостійних структурних підрозділів. Комітет отримає можливість виносити резолюцію по цих кандидатурах.

Двічі на рік, до 1 лютого та 1 липня, контрольовані органи повинні надавати інформацію про стан виконання ними своїх повноважень. На основі цієї інформації комітет буде готувати повний звіт з обмеженим доступом для голови Верховної Ради, президента і прем'єр-міністра. Відповідно до законопроекту, комітет представлятиме Генеральній прокуратурі свої висновки для реагування щодо допущених правопорушень з боку спецслужб і суб'єктів здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Парламентський комітет двічі на рік на закритих засіданнях розглядатиме звіти з питань дотримання прав і свобод, кількість скарг юридичних і фізичних осіб на неправомірність дій з боку контрольованих структур. Піддаватимуться аналізу заходи, вжиті керівництвом спецслужб і правоохоронних органів з метою мінімізації правопорушень, допущених їх співробітниками. Розгляду також підлягають результати діяльності служби внутрішньої безпеки з відомостями про проведені перевірки на добропорядність співробітників, обговорення договорів про співпрацю з компетентними органами іноземних держав і укладених з ними угод про співпрацю.

Не рідше двох разів на рік на офіційному сайті комітету повинна публікуватися інформація для громадськості про результати розгляду звітів спецслужб і силових структур.