Audi A5 Sportback – престиж вне конкуренции!

Купе с четырьмя дверьми – чистый маркетинговый ход. Правда каждый производитель добавляет в эту концепцию что-то свое. Что получилось у Ауди? Концерн сделал умный ход на шахматной доске автомобильного рынка, выпустив A5 Sportback. Этот производитель даже не надеялся на такой успех. Автомобиль настолько пришелся по душе публике, что очередь на него в Европе с каждым месяцем только растет. Разработчики угадали правильную формулу и смогли объединить в одном продукте множество вещей. Спортивный стиль кузова с просторным салоном и имиджем престижного автомобиля. Даже более высоким, чем у седана А4.

Решение может показаться несколько необычным, учитывая, что в модельном ряду Audi уже существовало купе. И все же оно оказалось очень удачным. В чем же кроется причина успеха? У Ауди – спортбэк 5 дверей и 4 посадочных места. Самая интересная из пяти дверей без сомнения является багажная. Она по размерам не уступит багажной двери универсала. Дверь существенно увеличивает багажные возможности. За ней прячется очень вместительный багажник, мало чем уступающий грузовому отделению универсала. Когда закрываешь пятую дверь, то автомобиль превращается снова в красивое купе с дверями без оконных рамок, что является приятной особенностью Audi А5 Sportback.

По размерам он очень похож на седан А4. Ничего странного – он и построен на его платформе. Высота кузова меньше на 4 см., а кузов весит 1,5 тонн. Он выполнен из высокопрочной стали с применением некоторых алюминиевых деталей. Линейка двигателей для А5 Sportback включает в себя массу бензиновых и дизельных вариантов: 1,8 л (160 л/с), 2 л ( 211 или 180 л/с), турбодизель 3 л (239 л/с).

Передняя панель очень богатая. Можно даже сказать – роскошная. Водительское место практически безупречно. Традиции Ауди полностью соблюдены. Приятный дизайн сочетается с материалами отделки очень высокого качества. Эта версия, впрочем как и обычный А5, создана, чтобы переманить клиентов BMW в стан Audi. Недостатков мало, но стоит обратить на них внимание.

Крыша дугообразной формы является хорошим решением. Но в сочетании с высокой поясной линией сильно затрудняет обзор по бокам. Поэтому при проезде перекрестков стоит быть особенно внимательным. Обзор назад тоже не очень хорош.

Но эти недостатки вряд ли способны повлиять на популярность модели. Ведь автомобиль чудесным образом очень быстро завоевал целую армию поклонников. И поставить ему шах будет очень непросто. Учитывая, что ни BMW ни Mercedes пока что не имеют моделей, которые бы выступали непосредственными конкурентами.