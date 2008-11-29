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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Україна отримала томос про автокефалію
У Стамбулі пройшла офіційна церемонія передачі томосу про автокефалію для Православної церкви України. Документ прийняв глава ПЦУ митрополит Єпіфаній. Отримання документа повністю завершує процес отримання автокефалії.
- Автокефальна Церква України визнає головою Святіший апостольський і патріарший Вселенський престол, як і інші Патріархи і Предстоятелі та має разом з іншими канонічними обов'язками і відповідальністю, перш за все для збереження нашої Православної Віри неушкодженої і канонічної єдності і спілкування зі Вселенським Патріархатом та іншими помісними Православними церквами непорушними, - сказано в документі.
Вселенський патріарх Варфоломій передав Томос про автокефалію главі Православної церкви України Єпіфанію.
Крім томосу Єпіфаній отримав так само жезл митрополита.
На церемонію приїхали президент України Петро Порошенко і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
Напередодні, 5 січня, в Стамбулі пройшла церемонія підписання томосу. Уже завтра документ привезуть до Києва і виставлять на загальний огляд.
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