Як у випадку НС вибити з "Укрзалізниці" гроші

Пасажири застраховані на 102 тисячі гривень, але чому ніхто не отримує компенсацію.

"Укрзалізниця - це сучасне транспортне підприємство ..." - саме з цих слів починається звернення до пасажирів на офіційному сайті національного перевізника. А нижче - "Піклуючись про Вашу зручність, ми не тільки намагаємося поліпшити якість наших послуг ...". Далі можна не продовжувати, тому як про поліпшення якості послуг "Укрзалізниці" можна лише мріяти.

Як не вікно впаде, так полку

"Вночі прокинулася від стуку і різкого болю в спині. На мене впала внутрішня рама, з залізними реями, зі шторою. Я в шоці, тільки зараз розумію, чим могло все закінчитися", - розповідала після події постраждала пасажирка. Слідом за рамою відвалився і карниз. Жінка викликала провідницю, а та лише здивувалася тому, що сталося і прибрала все, що випало з вікна.

Днями трапився і зовсім кричущий випадок. У поїзді Київ - Рахів на жінку впала верхня полиця, де відпочивала інша пасажирка. У 60-річної Надії Полякової роздроблені кістки тазу.

Але саме обурливе в обох цих випадках - відповідь представників "Укрзалізниці". Провину за віконну раму переклали на сусіда-пасажира, мовляв це саме він так забирався на свою полицю, що, взявшись рукою за ґрати, відірвав раму. А взагалі поїзд, звичайно, в справному технічному стані. І точно таку ж відповідь отримала покалічена жінка, на яку впала полка з пасажиром.

- Після інциденту комісія перевірила полку - вона була і залишається в справному стані. Така подія могла статися через необережність пасажира, який знаходився на полиці (такі випадки дуже рідко, але трапляються). Встановлено, що зі свого боку поїзна бригада діяла правильно, всі документи оформила правильно, - прокоментував заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

Ми тут вже не згадуємо випадки, коли поїзд через несправність може стати в полі на 5 годин (так сталося днями зі складом Рахів- Київ в Тернопільській області). Або раз п'ять зламатися після запуску, як горезвісний експрес Київ-Бориспіль. Або в ньому холодно, або жарко, або брудно ...

Що робити пасажиру? І як потім довести, що не з твоєї вини впала полку на людину?

- Запам'ятайте раз і назавжди: ви як пасажир нікому нічого доводити не повинні! Як тільки людина зайшла по сходах в вагон - вона автоматично є застрахованим пасажиром на весь час прямування поїзда. А це означає: що б не трапилося з вами в поїздці - ви маєте право на компенсацію, - розповідає адвокат Іван Ліберман.

Розберемо на прикладі: ви заходите в туалет, а там мокра підлога. Поїзд смикнувся, і ви посковзнулися, впали і вдарилися ліктем об раковину.

- Перше, що ви повинні зробити, - викликати до себе провідницю, - радить наш експерт. - Потім все зафіксувати на свій телефон - і фото зробити, і відео зняти. Обмінятися контактами зі свідками. Потім викликати начальника поїзда, поліцію і при необхідності швидку допомогу. Все це фіксується і направляється у вигляді досудової претензії. Якщо в компенсації по якісь причині буде відмовлено або не в належній мірі - йдіть сміливо до суду. Пам'ятайте: не варто боятися судитися, ви маєте повне право отримати своє.

Також адвокат радить: якщо після отриманої травми в поїзді вам необхідно приймати якісь таблетки, болезаспокійливі та інше, зберігайте чеки - все буде відшкодовано.

- Більш того, якщо ви вийшли раніше на станції для отримання медичної допомоги, вам повинні компенсувати і це - до місця призначення ви ж не доїхали, - каже Іван Ліберман.

У випадку з запізненням поїзда необхідно писати претензію, але також фіксувати все і з провідником, і з начальником поїзда.

- Припустимо, людина їхала на угоду - квартиру продавати, наприклад, або укладати важливий контракт. Компанія-перевізник зобов'язана відшкодувати суму зірваної угоди, - розповідає адвокат, - ви запізнилися і квартиру у вас не купили, а продавати ви її хотіли за мільйон, так ось цей мільйон вам і повинні компенсувати.

Знову-таки, зірвана угода повинна бути зафіксована. У пасажира повинен бути меморандум з прописаними термінами або контракт про угоду із зазначенням дати і часу. Ті ж SMS-повідомлення про призначену зустріч на конкретний час.

А ось у випадку з тарганами в поїздах - це вже в санепідемстанцію. Знімайте на телефон "жителів" вагона і направяйте скаргу з прикріпленою копією свого квитка. Вони зобов'язані зняти вагон з складу і провести необхідні дезинфікуючі заходи.

Занадто жарко або холодно в вагоні - сфотографували градусник і відправили лист в "Укртрансбезпеку".

Не все так просто

Згідно з "Положенням про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків в транспорті" кожен пасажир застрахований на 102 тис. гривень. І навіть якщо ви впали в поїзді з верхньої полиці, коли з неї спускалися, - маєте право отримати страхову виплату.

Право-то маєте, але не факт, що виплату отримаєте.

- Найбільша проблема в тому, що "УЗ" ігнорує закон про захист прав споживачів, але довести це ніхто не береться, - розповів "КП" в Україні "координатор проекту" Поїздка" Олександр Бондаренко.

Важливо пам'ятати: що б не сталося поганого з вами під час прямування поїзда, пишіть скаргу. Викликайте до себе начальника поїзда - він зобов'язаний при вас скласти акт про те, що трапилося. Бажано заручитися свідченнями двох свідків і задокументувати випадок на фото або відео.

- Поки ви пасажир поїзда, ви не можете бути винуватим в тому, що на вас впала полку або ви впали з цієї полицею комусь на голову, - продовжує Олександр Бондаренко. - Це саме по собі абсурд!

Що стосується запізнення поїзда, то тут слід також звернутися до начальника поїзда, який на роздрукованому квитку зобов'язаний поставити відповідну позначку про затримку складу. Якщо ж квиток в електронному вигляді - видати довідку. Далі з цим документом треба йти в претензійний департамент "УЗ" і чекати, поки на вас звернуть увагу і виплатять компенсацію. І бажано постійно про себе нагадувати.

Найсумніше у всьому цьому - ціни на квитки. Вони ростуть кожен сезон, і, за словами Олександра Бондаренка, до літа знову очікується і зростання цін, і дефіцит квитків. А ось щодо того, чи чекати нам поліпшення сервісу і безпечного для життя проїзду в чистих, теплих і комфортних потягах - питання навіть не піднімається ...