Таліби починають черговий раунд мирних переговорів з США щодо Афганістану

Участь у зустрічі також візьмуть представники Саудівської Аравії, Пакистану та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Афганські таліби повідомили про те, що проведуть 17 грудня черговий раунд мирних переговорів з офіційними особами США в Об'єднаних Арабських Еміратах після провалу переговорів в Катарі в листопаді.

Як говориться в опублікованій заяві офіційного представника руху Забіхула Муджахида, в зустрічі також візьмуть участь представники Саудівської Аравії, Пакистану та Об'єднаних Арабських Еміратів.

В листопаді спецпредставник США по процесу національного примирення в Афганістані Залмай Халілзад заявив, що сподівається на досягнення мирної угоди між афганською владою і рухом "Талібан" (заборонено в РФ) до 20 квітня 2019 року, коли Афганістан планує провести президентські вибори.

За словами Халілзада, головна мета США - "мир і процвітання Афганістану, який не становитиме жодної загрози для себе і міжнародного співтовариства". Вашингтон вже звернувся за допомогою до третіх країн і, зокрема, до Пакистану. Правда, в звичній уже манері: спочатку Дональд Трамп обрушився з критикою на Ісламабад, заявивши, що той нічого не робить для допомоги в боротьбі з тероризмом, і відмовивши йому в наданні фінансової допомоги.

Тим часом, Пакистан вже шукає шляхи мирного врегулювання ситуації, причому заручившись підтримкою сильного союзника - Китаю. Країни закликали Афганістан приєднатися до ініціативи "Один пояс - один шлях" і до китайсько-пакистанського економічного коридору. США від такої ідеї явно не в захваті: держсекретар США Майкл Помпео навіть попросив МВФ відхилити прохання Пакистану про надання фінансової допомоги на тій підставі, що надані кошти можуть бути використані для погашення кредитів, наданих Пекіном для розвитку китайсько-пакистанського економічного коридору (CPEC).