Парламент цього року не буде приймати ніяких соціальних законопроектів

Парламент цього року не буде приймати ніяких соціальних законопроектів, їх навіть на порядку денному немає.

«Весь цей рік, якщо все буде йти за графіком без будь-яких ексцесів, повинен пройти по графіку. Майже весь він буде роком виборчих кампаній. Отже, всі фракції, які зараз присутні в парламенті, будуть використовувати парламентську трибуну для боротьби за виборців, за їхні голоси на майбутніх виборах. Тому поки що очікувати якусь результативність від парламенту не варто. На порядку денному популістські закони (наприклад, про церкву), а також я думаю, що в контексті нової програми співпраці з МВФ, прийняття якихось законопроектів про нову програму співпраці з цією інституцією », - заявив політолог Валентин Гайдай.

За словами В. Гайдая, ніяких соціальних законопроектів він не братиме - їх навіть на порядку денному не спостерігається.

«Ще один важливий момент - після виборів президента цього парламенту ще треба буде пів року працювати. Тобто зрозуміло, що це вибори президента і їх результат відобразяться на роботі парламенту. Ще дуже важливо, що всі депутати розуміють, щоб їм залишитися в своєму кріслі в новому парламенті, потрібно завести дружбу з новим президентом. Тому всі будуть дивитися на вибори березня-квітня. І вже десь влітку можливі якісь перетасовки - переформатування фракцій, груп, навколо нового президента, або ж старого, якщо Порошенко вдасться переобратися », - зазначив він.

Нагадаємо, президентська виборча кампанія в Україні стартувала 31 грудня 2018 року. Про це йдеться в постанові Центральної виборчої комісії України. Виборча кампанія в Україні триватиме 90 днів і закінчиться днем виборів, 31 березня 2019 року.