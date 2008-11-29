Країнам, що розвиваються буде потрібно більше часу, щоб випередити розвинені економіки

Центр економічних і ділових досліджень (Centre for Economics and Business Research, CEBR) заявив, що країни, що розвиваються, такі як Китай, Індія і Бразилія, в цьому році не змогли випередити розвинені економіки і переростуть їх пізніше, ніж очікувалося раніше, повідомляє Reuters.

"Відносно середньострокової перспективи ми приблизно так само оптимістичні, як і рік тому, але підозрюємо, що шлях до зростання буде більш вибоїстих, ніж ми припускали 12 місяців тому", йдеться в доповіді CEBR, в якій прогнозується стан 193 країн до 2033 р. Китай, ймовірно, випередить США в якості найбільшої в світі економіки в 2032 р на два роки пізніше, ніж очікувалося раніше, повідомив CEBR.

Директор Інституту економічних досліджень Національної комісії з розвитку і реформ (NDRC) Ду Фейлунь заявив минулого тижня, що економіка Китаю має зрости на 6-6,5% в наступному році. Стимул їй забезпечить "помірно м'яка" економічна політика, зазначив він.

Бразилія, за оцінками центру, випередить Італію в 2020-м, а не в 2018 р

Індія, ймовірно, випередить Великобританію і Францію в 2019 року, але, можливо, і в 2020 році, а не в 2018 р, як очікувалося рік тому.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в грудні знизило прогноз економічного зростання Індії на поточний фінансовий рік, який завершується 31 березня 2019 р через протистояння уряду і центробанку країни. Оцінка зростання ВВП Індії в 2018 фінроці переглянута з 7,8% до 7,2%.

Великобританія, ймовірно, поступиться Франції своїм місцем в якості шостої за величиною економіки світу в наступному році через перебої, пов'язані з Brexit. Однак королівство відновить цю позицію до 2023 р прогнозує CEBR.

Центр очікує, що Ірландія буде однією з найбільш швидкозростаючих економік в єврозоні в наступному році. У той же час центр попередив, що Brexit представляє великий ризик для цього прогнозу.