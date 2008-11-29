В Україні готуються масові фальсифікації президентських виборів

«В Україні дуже вірогідні масові фальсифікації президентських виборів. Вони вже йдуть двома колонами. Перша колона - рішення ЦВК щодо скасування голосування в РФ, де знаходяться мільйони українців. Це вже елемент підготовки фальсифікації для скорочення голосів. Другий елемент - ключові гравці вже готуються до підкупу виборців. Розгорнулася боротьба за виборчі комісії на місцях. Три головних складових особливостей нинішніх виборів: зовнішнє втручання, висока конкурентність і висока ймовірність масового підкупу виборців у зв'язку з тим, що 60% українців живуть за стандартами бідності ООН », - сказав Р. Бортник.

За його словами, на прифронтових територіях ймовірність фальсифікації виборів вище, ніж на решті території України.

«Оскільки ми розуміємо, що умови контролю з передвиборної агітації та роботи виборчої комісії мінімальні. Ми розуміємо, що влада знаходиться в руках військових цивільних адміністрацій. Було б корисно, щоб частковий моніторинг результатів виборів на себе взяла місія ОБСЄ. Нагадаю, що в 2014 році тисяча голосуючих, обирали народного депутата », - резюмував Р. Бортник.

Нагадаємо, незважаючи на те, що президентська виборча кампанія вже стартувала, до сих пір немає відповіді, на яких саме територіях Донбасу пройдуть вибори.

Місцеві вибори 2015 року в багатьох прифронтових містах і селах, в тому числі великих, на кшталт Авдіївки або Мар'їнки, взагалі не проходили. На останніх загальнонаціональних виборах до Верховної Ради, які пройшли в жовтні 2014 року, відбувався абсолютний хаос.