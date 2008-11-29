Виртуальный игровой автомат Columbus Delux

Для азартного время препровождения в уютной домашней обстановке, в настоящее время придумано множество онлайн площадок казино. Интернет ресурсы предоставляет возможность насладится всеми прелестями азартных игр в автоматах, слотах. На виртуальном поприще реальна возможность выиграть деньги! Величина прибыли зависит только от присущего вам жизненного везения.

Компанией Novomatic в 2008 году был выпущен слот Columbus, который слот востребован среди любителей игр. Тематика игрового автомата - открытия Христофора Колумба, а именно тема путешествий и познания неизведанного. На вращающихся барабанах мелькают фигуры кораблей, сокровищ, карточные номиналы и конечно изображение главного героя. Качественное графическое оформление, музыкальное сопровождение восточными напевами, шум волн и звуки природы, создадут ощущение непринужденности и обязательно понравятся игроку. Воспользоваться слотом можно перейдя по ссылке gmslot-playonline.com/columbus/.

Характеристики автомата Columbus Delux

Слот Columbus Delux имеет 5 вращающихся барабанов и 9 регулируемых линий. Игрок выбирает от 0,01 до 50 кредитов на линию, самая большая ставка на спин – 450. Уровень отыгрыша – 98%.

Денежная сумма начисляется за сочетание одинаковых символов, которые выпадают на линию начиная с левого барабана. При выпадении карточек на единой линии оплачивается 1 комбинация, а несколько рядов совпадений суммируются. В автомате используется 11 карточек. Комбинация из картинок королевы приносит – 1000 ставок, колье – 500 ставок, прибора навигации – 250 ставок. Самый максимальное выигрышное сочетание – 5000 ставок, начисляется за 5 карточек Колумба.

Полученные средства можно увеличить вдвое в риск-игре, она предлагается после выпадения выигрышного сочетания.

Нужно будет угадать расцветку закрытой карты. При верном выборе выигрыш удваивается, а неудачном – аннулируется.

Регистрация и вывод средств

Регистрация на сайте займет совсем немного времени, процесс довольно прост и необходим для начала серьезной игры на деньги. Достаточно ввести нужные личные данные в параметры полей и согласится с условиями сотрудничества. Приступить к играм может абсолютно любой пользователь. Помимо стандартной регистрации, пользователь имеет возможность войти на сайт под аккаунтами из соцсетей.

Для новичков существуют бесплатная демо-версия игры, без регистрации. С ее помощью новоиспеченный игрок сможет ознакомиться ближе с правилами игры Columbus Delux, уловить суть забавы, а также отточит навыки управления клавишами клавиатуры. Бесплатный режим существенно ничем не отличается, единственное – на счете будут лежать виртуальные деньги. Выработанная тактика ведения игры в пробной версии несомненно поможет подготовиться к серьезной игре на деньги, при этом снизит риск необдуманного проигрыша.

Плюсы гостевого режима:

доступность. Использовать сервис можно в любое свободное время;

удобство. Упрощенная навигация и отсутствие регистрации экономят время;

выгода. Режим демо-версии оградит вас от денежных трат.

Зачисление и вывод денежных сумм осуществляется несколькими способами. Перечисления производятся посредством:

1. Банковских карт платежных систем Visa, Master Card;

2. Интернет-кошельков Web Money, Яндекс деньги, Qiwi;

3. Электронного платёжного сервиса RBK Money;

4. При помощи терминалов или СМС-платежей.

Поступление средств на счет происходит в течение 3-4 часов, максимальный период – 72 часа. После чего вы сможете окунуться в незыблемый мир виртуального риска, получать удовольствие и одновременно зарабатывать реальные деньги! Игровой автомат Соlumbus – непревзойдённый способ доказать, что вы счастливчик!

Открывайте симулятор и пробуйте играть. Будьте уверены, столько положительных эмоций, азарта и адреналина вы давно не испытывали. Огромного фарта и сопутствующего везения вам!