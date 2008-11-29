Новий вітамін для сяйва шкіри

Який вітамін необхідний нашій шкірі для того, щоб залишатися здоровою і світитися зсередини? Якщо ваші варіанти - це вітамін С / вітамін А / вітамін Е, то, повинні вам сказати, в цьому семестрі ви б завалили тест. З тієї простої причини, що косметичний світ гуде про нові чудо-вітаміни, здатні перетворити й перезавантажити шкіру, змусити її сяяти здоров'ям, свіжістю, ну, і чим-небудь ще заодно.

Зустрічайте - вітамін F. Той, що відтепер повинен стати вашим BFF (тобто, кращим другом назавжди).

Що це за вітамін?

Взагалі-то, вітамін F є жиром. І якщо ми говоримо про продукти для догляду за шкірою, то тут він найчастіше з'являється у складі у вигляді лінолевої кислоти, незамінної жирної кислоти, яка багата омега-6 жирними кислотами.

Жири, також відомі як ліпіди, нагадаємо, дуже важливі для сильного і еластичного рогового шару шкіри (верхньої частини епідермісу). Якщо захисна функція шкіри працює оптимально, це запобігає потраплянню бактерій і втрату води, дозволяючи особі виглядати настільки добре, наскільки це взагалі можливо.

Як він працює?

Трохи науки: всередині тіла омега-6 використовуються для виготовлення цераміду I, який є ключовим фактором здорового шкірного бар'єру. Шкіра, якій не вистачає вітаміну F, може виглядати сухою і тьмяною, лущиться і схильна до появи акне. Дослідження, нагадує Byrdie, показують, що людям з атопічний дерматит зазвичай не вистачає цераміду I - і це теж важливо мати на увазі.

Додаткові експерименти на тему дозволили говорити про те, що у людей, схильних до акне, розмір пустул зменшується на 25% всього за місяць щоденного місцевого використання лінолевої кислоти. Запам'ятайте, що продукт для догляду за шкірою, ймовірно, містить в достатній кількості вітаміну F, якщо до його складу входять насіння льону, насіння гарбуза і масло гарбуза, тофу, волоські горіхи, олія насіння конопель і масло шипшини.

Єдине, якщо у вас жирна шкіра, зробіть вибір на користь легких сироваток і гелів з вітаміном F, залишивши більш щільні кремові версії для сухої і чутливої шкіри.

А як щодо харчування?

Питання дуже навіть логічне. Бо хоч і важливо наносити продукти з вітаміном F на обличчя (у першу чергу) і тіло (особливо взимку), ці хороші жири також здатні "підгодовувати" шкіру, волосся і нігті зсередини. Вітамін, в числі іншого, володіє потужним протизапальним ефектом, а саме запалення в організмі, як ми пам'ятаємо, стають однією з основних причин старіння.

Так що постарайтеся додати в меню такі продукти, як соняшникова олія і волоські горіхи, м'ясо кролика і гусака, курячі яйця, жирний сир і гречану крупу. І за стан шкіри, про це можна говорити з упевненістю, вам доведеться хвилюватися куди рідше, ніж раніше.